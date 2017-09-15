Başbakan Yıldırım: Cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay asla kabul edilemez

Başbakan Yıldırım, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili,"Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur." dedi.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bu, yargının bir işidir. Tabiatıyla dosya içeriği nedir, neyle suçlanıyor, bunu bilmediğimiz için burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim, gerekli yasal işlemler sonucu isabetli karar verilmiş olur." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur. Hemen zaten Valimiz, Bakanımız bize de bilgi vererek devreye girdiler ve meseleyi hallettiler. Ama burada bitmiyor. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, gözaltılar var, sorgulamalar var. Tabii ki bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Burada kimsenin tereddüdü olmasın."