Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın açıklaması yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrasında, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
- Siyasilerden erken seçim değerlendirmesi
- Erken seçim kararı dış basında
- Türkiye 24 Haziran 2018'de seçime gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından, sürecin hemen başlayacağını ve kanun teklifinin TBMM'de görüşüleceğini söyledi.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yıldırım, ilerleyen saatlerde Çankaya Köşkü'nde basın açıklaması yapacak.
Kaynak: TRT Haber
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.https://t.co/2wdlPXt7kg pic.twitter.com/ALjyu3cc5j