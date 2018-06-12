Başbakan Yıldırım: Bütün örgütleri ülkemize tehlike olmaktan çıkarıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Kırıkkale'nin vefasını, coşkusunu ve heyecanını bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Kırıkkalelilere, misafirperverlikleri için teşekkür eden Yıldırım, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka selamını ileten Yıldırım, "Biliyorsunuz bu ay iki bayram var, biri Ramazan Bayramı, birisi 24 Haziran bayramı. Önce Ramazan Bayramı'nı bütün İslam alemiyle beraber idrak edeceğiz. Bayramımızın bereketini hep birlikte yaşayacağız, ardından ikinci bayramımızı 24 Haziran'da kutlayacağız." diye konuştu.

Alandaki vatandaşlara, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Ak kadroları, Cumhur İttifakı'nı güçlü şekilde Meclise gönderecek miyiz?" sorularını yönelten ve "Evet" karşılığını alan Yıldırım, Kırıkkale'nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, her zaman güçlü destek verdiğini dile getirdi.

Milletin, yüzde 64 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçtiğini, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye yüzde 62 ile rekor destek verdiğini hatırlatan Yıldırım, "24 Haziran'da güçlü desteğinizle yine Kırıkkale bizimle beraber olacak. Bunu biliyorum." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıldır durmadan, yılmadan gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

"Kandil'den talimat alanlar düşünsün"

Başbakan Yıldırım, bugünlere büyük zorlukları aşarak geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir yandan terörle darbecilerle PKK, FETÖ, DEAŞ ile mücadelemizi sürdürdük, diğer yandan da ülkemizin kalkınması, gelişmesi için çalışmaya, üretmeye, insanımızın yüzünü güldürmeye devam ettik. 'Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız.' dedik mi? Çıkardık mı? Şimdi de kaçıyorlar, kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. İnlerinde etkisiz hale getireceğiz. FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ, bütün örgütleri ülkemize tehlike olmaktan çıkarıyoruz. Cerablus'tan, El Bab'dan, Afrin'den nasıl temizlediysek Kandil'den de temizleyeceğiz. Kandil'den talimat alanlar düşünsünler. Kandil'den emir alanların bundan sonra hayatları çok zorlaşacak."

Vesayet girişimleriyle de aynı şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Yıldırım, demokrasiye, hukuk devletine, milletin iradesine sahip çıktıklarını belirtti.

Yalnızca millete hizmet etmeyi gaye edindiklerini, milletle gönül köprüleri kurduklarını anlatan Yıldırım, bu köprüleri yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

"Meydanın heyecanı dorukta"

AK Parti'nin, Türkiye'nin partisi olduğunu belirten Yıldırım, 16 yılda ülkeye getirdikleri durumu anlattı.

Havanın sıcak, vatandaşların oruçlu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Oruç ağızsınız, susuzsunuz ama evelallah heyecandan bir eksilme yok, meydanın heyecanı dorukta." dedi.

Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 oranla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğuna işaret eden Yıldırım, ülkenin bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 7,4 büyüdüğüne dikkati çekti.

"Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbi Kırıkkale"

Türkiye'nin, dünyanın hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya bütün engellere rağmen devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışması, ihanetler, kumpaslara rağmen Türkiye'yi dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ülkesi yapmayı başardık." diye konuştu.

"Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbi Kırıkkale, Makine Kimya'nın merkezi Kırıkkale" ifadesini kullanan Yıldırım, "Artık yerli ve milli sanayimizle teröre göz açtırmıyoruz, düşmanlarımıza el aman vermiyoruz. Çünkü artık silahlarımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı kendimiz yapabiliyoruz. Yerli üretim oranımızı yüzde 23'ten yüzde 65'e çıkardık. Bunu Kırıkkale başardı. Milletle el ele vererek 16 yılda üst üste yüzde 5,7 büyüdük. 258 tünel, 284 bin derslik, bin 245 hastane, 817 bin konut yaptık. Tarımda Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. 76 üniversiteyi 207'ye çıkardık. Havaalanı sayımızı 26'dan ikiye katladık, 55'e çıkardık. Türk Hava Yolları dünya markası oldu. Sadece 55 noktaya uçuş yaparken bugün 121 ülke, 307 noktaya uçuş yapılıyor. Avrupa'nın 2'nci, dünyanın 7'nci büyük hava yolu şirketi oldu." sözlerine yer verdi.

'Bu yalanlar ancak fabrikada üretilir'

Muhalefet adaylarının bazı sözlerine değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Muhalefet adayları hepsi bir olmuş aynı ağızdan bütün yapılanları yok sayıyorlar, inkar ediyorlar. 'Siz ne yaptıysanız onları yıkacağız.' diyorlar. Kırıkkale buna izin verir mi? Siz istediğiniz kadar gözünüzü gerçeklere kapatın, bu millet gerçeği görüyor ve sizin halinize de Kırıkkale gülüyor. Bunlar seçim kazanmanın yolunun çok yalan söylemekten geçtiğini zannediyorlar. Habire yalan... Boşuna adam demiyor, Muharrem İnce, 'fabrika kuracağım' diyor. Belli ki fabrikayı kurmuş, seri üretim için. Bu yalanlar ancak fabrikada üretilir, başka yerde üretilmez. Bu millet yalan üreten değil, hizmet üretene bakar. AK Parti'ye bakar, söze bakar, sözün kim tarafından söylendiğine bakar, ona göre karar verir, gönül birliği kurduğu kadroları iktidar yapar."

Kırıkkale'nin çoktan kararını verdiğini ifade eden Yıldırım, "24 Haziran'da Kırıkkale 'haydi bir daha diyecek miyiz?' AK kadroları, Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi güçlü bir şekilde Meclise taşıyacak mıyız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Kırıkkale, sonuç belli. Meydan bunu söylüyor." dedi.

Yatırımlar

Kırıkkale'ye yapılan yatırımlara değinen Yıldırım, şehre 16 yılda 10 katrilyonluk yatırım yaptıklarını söyledi.

Kırıkkale'deki ihracatın 2002'de 1 milyon dolar, bugün ise bu rakamın 19 milyon dolar olduğunu ifade eden Yıldırım, şehre 15 yılda 800 yeni derslik kazandırdıklarını, sınıflara düşen öğrenci sayısını 29'dan 17'ye indirdiklerini bildirdi.

Yıldırım, Kırıkkale Üniversitesine 16 yılda büyük yatırımlar yaptıklarını, göreve geldiklerinden bu yana üniversitede yeni 5 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 15 uygulama araştırma merkezi açtıklarını ve teknokent kurduklarını kaydetti. Yıldırım, "Şimdi de üniversiteye güzel bir kongre merkezi yapıyoruz. Önümüzdeki yıl tamamlanacak." dedi.

Üniversitedeki öğrenci sayısının 10 binden 40 bine yaklaştığına dikkati çeken Yıldırım, yurtların kapasitesini artırdıklarını ve 2 bin 300 olan yatak kapasitesini 8 bine çıkardıklarını söyledi.

Yıldırım, Kırıkkale'de 200 yataklı ihtisas hastanesini açtıklarını, kentin sembolü cami, 5 adet birinci sınıf sağlık tesisi yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'nin gözde kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunu modernize etmeyi sürdüklerini, ağır silah fabrikasına sıvı demir, çelik vasıflı çelik üreten yeni bir fabrika açtıklarını vurgulayan Yıldırım, "400 trilyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, savunma ihtisas organize bölgesine yatırımcıların birer birer gelmeye başladığını belirterek, emekliler için yaptıkları TOKİ'nin ve eski SSK'nin yerine yeni yapılan sağlık kompleksinin bitmek üzere olduğunu, adliye binasını ise bitirdiklerini söyledi.

"Türkiye'yi böldürtmeyiz"

"Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira ikramiyeyi verdik mi?" diye soran Yıldırım, emeklilerin daha fazlasını hak ettiğini, ileride imkanların artması halinde onu da gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yıldırım, Elmadağ rampasını anımsatarak, "Şu Elmadağ rampalarını hatırlayın. Oralarda nice canların yok olduğunu hatırlayın. 3 saatte bağırsan sesin duyulacak Ankara'ya gidemiyordunuz, değil mi? Ne yaptık? Orayı da, o dağları da yardık, o yolları da yaptık mı?" dedi.

2002'ye kadar Kırıkkale'de 39 kilometre olan bölünmüş yolu, ekledikleri 193 kilometre bölünmüş yolla 232 kilometreye çıkardıklarını belirten Yıldırım, Kırıkkale'yi Çankırı, Ankara, Çorum, Eskişehir ve Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladıklarını söyledi. Yıldırım, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları, böldük milleti birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." vurgusu yaptı.

Hızlı tren yatırımları

Tavasıyla meşhur Keskin'in Kırıkkale'nin çok önemli bir ilçesi olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Keskin-Kırıkkale yolu, Kırıkkale şehir geçişi, Kırıkkale-Kayseri köprülü kavşağı çalışmaları bu yıl içinde bitiyor, hizmete alınacaktır. 119 kilometrelik Ankara-Derice otoyolunu yapıyoruz. Yeni bir otoyol yapıyoruz. Kırıkkale'nin hızlı treni de var. 2019'un sonu hızlı tren açılıyor. Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Sivas, ver elini Erzincan. Bizim memlekete, buyurun orada da bir kahvaltı edelim, yemek yiyelim, sohbet edelim. Hızlı tren açıldığında Ankara-Kırıkkale arası yarım saat, Ankara-Sivas-Kırıkkale arası 1 saat 20 dakika, Kırıkkale-Samsun arası 1 saat 45 dakika, Kırıkkale-İstanbul arası 4 saat 40 dakika, Kırıkkale-Konya arası 2 saat 10 dakikaya düşecek. Kırıkkale, ulaşımın da merkezi oluyor, raylı sistemin de merkezi oluyor."

Kırıkkale'nin ulaşımın ve raylı sistemin merkezi olduğunu aktaran Yıldırım, hizmete aldıkları 5 baraj ve bir gölet ile 17 bin dönüm araziyi suyla buluşturduklarını belirtti.

"Tarım desteğini 3 kat artırdık"

Yıldırım, Bahşili, Yahşihan, Hacılar ve Hasandede bölgelerine doğalgaz getirdiklerini hatırlatarak, "2018'de Balışeyh, Delice, Çerikli'ye de doğalgaz getirmek için çalışmaları başlattık. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan köylülere desteklerinin devam edeceğini belirten Yıldırım, "mazotun yarısı sizden, yarısı bizden" uygulamasını sürdürdüklerini ve gübrenin yüzde 40'ını karşıladıklarını kaydetti.

Yıldırım, 16 yılda tarım desteğini 3 kat artırdıklarını belirterek, "Tarım desteğini 3 kat artırdık ve yıllık 42 trilyona çıkardık. 15 yılda, tarımda Kırıkkale'ye tam 514 trilyon destek sağladık. Genç çiftçilerimizi unutmadık. Onları da destekliyoruz. Hayvan yetiştiriciliğine, 78 milyon faizsiz kredi verdik. Kırıkkale esnafımıza, girişimcimize desteğimiz 16 yıldır devam ediyor. Hizmetlerin ardı arkası kesilmiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, vaktin 81 milyon vatandaşı kucaklama ve 16 yıllık kazanımlara, çocuklara, gençlere, geleceğe sahip çıkma vakti olduğunu dile getirerek, "Seçime 10 gün kaldı. Bugünleri iyi değerlendireceğiz, değil mi? Gece gündüz demeden çalışmaya var mısınız? Vakit, birlik vakti diyor muyuz? Vakit, Kırıkkale vakti diyor muyuz? AK Parti'ye mührü basıyor, sandıkları tıka basa dolduruyor, Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyor muyuz?" diye seslendi.

Bu arada Yıldırım, konuşması sırasında, vatandaşların "işte komutan" tezahüratları üzerine, "Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Kaynak: AA