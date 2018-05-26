Başbakan Yıldırım Bursa’da yaşanan sel hakkında Vali ile görüştü

Bursa'da, dün akşam etkili olan sağanak yağmur sonucu oluşan sel özellikle Bursa-Orhaneli Karayolu'nda felakete neden oldu.

Başbakan Binali Yıldırım da, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü telefonla arayarak yaşanan selle ilgili bilgi aldı, gerekenin yapılması talimatını verdi.

Sel sularına kapılan bir kamyon kullanılamaz hale gelirken onlarca araç ise hasar gördü. Yaşanan heyelan nedeniyle karayolunun 5 bölgesinde sürücüler mahsur kaldı.

Bursa'da AFAD, JAK, BAKUT, NAK ve Büyükşehir Belediyesi itfayi ekipleri mahsur kalan sürücü ve vatandaşları sabaha kadar süren çalışmalar ile iş makinelerinin yardımıyla da kurtardı. Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği kumanya ise vatandaşlara dağıtıldı.

DSİ, Karayolları Bölge müdürlüğü, BUSKİ'ye ait iş makineleri yol temizleme ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderilirken Orhaneli karayolunun bugün tarafiğe açılamayacağını belirten jandarma ve polis ekipleri yaptıkları anons ile sürücülerin beklememesini istedi.

Bu arada, Valilik tarafından oluşturulan zarar tespit çalışmaları sürerken özellikle Doğancı Köyündeki hasarın büyük olduğu belirtildi.

Kaynak: AA/DHA