Başbakan Yıldırım: Bunun anlamı Türkiye'ye düşmanlık etmektir

Başbakan Binali Yıldırım, TESK hizmet binasında düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.

Esnafların Türkiye'nin görünmez kahramanları olduğunu dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, "Bir insanın günlük hayatını idame ettirmesi için lazım olan herşey esnaf ve sanatkarlarla mümkün. Siz Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız. Sesi az çıkan, yaptığı hizmet ile değeri toplum tarafından anlaşılan en büyük ahilik teşkilatısınız. Bugün, bu geleneğin temsilcileri ile yani sizlerle bir arada olmaktan özellikle bahtiyarlık duyuyorum. Başta Ahi Evran olmak üzere gelmiş geçmiş bütün ahilerimizi minnetle yad ediyor, dokuz asır sonra dahi bu kültürü yaşatan siz esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"2017 yılı için felaket çığırtkanlığı yapanlar avucunu yaladı"

2017 yılı için felaket çığırtkanlığı yapanlar avcunu yaladı diyen Başbakan Yıldırım, büyüme oranının tesadüf olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Kolay bir yıl olmadı ama 2017 için felaket çığırtkanlığı yapanlar, senaryoları üretenler avucunu yaladı. Çünkü Türkiye 2017'de hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından birçok olumsuzluğa rağmen bir mucizeye imza attı. 2017'nin başında biz kara kara düşünüyorduk, piyasa daralıyor, nakit sıkıntısı var. Bir araya geldik, ekonomik koordianasyon kurulu ilgili bakanlarımız seri kararlar aldık. Primler ödenecek, kredi alanı genişletilecek, birçok kararı aldık ve birdenbire hava değişti. O sene referandum olmasına rağmen, biz bir yandan o kampanyaya gereken zamanı ayırdık bir yandan da ekonomiye ülkenin ekonomisini ayakta tutan esnafımıza, orta küçük işletmelere tedbirleri aldık ve uygulamaya çıkardık. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11'in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz? Bunlar sıkıntıyı önceden görüp alınan tedbirin sonucudur. "

Başbakan Binali Yıldırım: 2017 kolay bir yıl olmadı ama felaket çığırtkanlığı yapanlar avucunu yaladı. Türkiye 2017'de hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından bir mucizeye imza attı. https://t.co/BhRbzlea46 pic.twitter.com/JzwbCWwIKg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2018

"Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir"

ABD'nin terör örgütlerinden ordu kurma çabası için "Bunun anlamı Türkiye'ye düşmanlık etmektir" diyen Yıldırım, ABD'nin bu yanlıştan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, "Bölgede emperyalist emelleri olanlar Türkiye'ye karşı teröre destek veriyor. NATO içindeki bir ülke Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde terör örgütleriyle bir olup askeri birlik kuruyor. Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bugün şimdi ABD, NATO'da bizimle müttefik değil mi? Biz de NATO ülkesiyiz. ABD bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli. Bu millet, bu ülke şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, egemenliğinden zerre kadar taviz vermemiştir. Karşımızdaki tehdit adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: NATO içindeki bir ülke, Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde terör örgütüyle bir olup, askeri bir örgüt kuruyor.https://t.co/BhRbzlea46 pic.twitter.com/tCaA227oRT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2018

Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:

"2,5 milyon esnafı kapsayacak şekilde e-PTT uygulamasına geçtik. Artık değişimi yakalamamız lazım, babadan, dededen kalan yöntemle devam edersek iş yapamayız. İnternet platformuna esnaflarımızın da dahil olması gerekiyor. Biz dört alana yoğunlaşacağız; emniyet, adalet, sağlık, eğitim. Esasında ikiye düşüyor bu yavaş yavaş. Dışarıya vermeyeceğimiz iş adalet ve emniyettir. Devlet bunlara yoğunlaşacak. Niye devlet ticaret yapamaz. Biz sizin önünüzü açacağız, engelleri kaldıracağız. Bu işin, ticaretin erbabı da esnaftır, sanatkardır, sizin üyelerinizdir. Onun için hiç endişe etmeyin bu konularda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Haksız rekabeti ortadan kaldıracağız. Daha çok çalışacağız, üreteceğiz ve tasarruflarımızı artıracağız. Pastayı büyüteceğiz herkes buradan payını alacak."

"Hiç merak etmeyin, biz bu tacizlere pabuç bırakacak değiliz"

Türkiye'nin dünyanın en güvenli ve istikrarlı ülkesi haline geldiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, birlik beraberlik mesajları verdi:

"Terör örgütleri arkalarına birilerini alarak boş durmuyorlar. Şimdi de işte Kobani tarafından, Afrin tarafından taciz atışları devam ediyor. Ama hiç merak etmeyin, biz bu tacizlere, bu saldırılara pabuç bırakacak değiliz.cTürkiye güçlü bir ülkedir. Tek bir Türkiye var, ay yıldızlı bayrağı var, 780 bin kilometre kare her karışı şehit kanıyla sulanmış toprağımız var. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Ülkemize göz dikmeye çalışan alçaklara fırsat vermeyeceğiz. Bu bizim yapacağımız en önemli işlerden birisidir."

Başbakan Binali Yıldırım: Terör örgütleri, arkalarına birilerini alarak boş durmuyor. Afrin tarafından taciz atışları devam ediyor. Bu tacizlere, saldırılara pabuç bırakacak değiliz.https://t.co/BhRbzlea46 pic.twitter.com/b4HriHENUe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2018

"Yeni sistem 'inatlaşmayın, uzlaşın' anlayışını getiriyor"

16 Nisan referandumu ile Türkiye'de artık yeni bir dönemin başladığını ifade eden Başbakan Yıldırım, yeni sistemi anlattı:

"Bu ne anlama geliyor söyleyeyim, iktidar artık sandıkta belli oluyor. Yani güçlü iktidar, sürekli istikrar. Hem ülkenin istikrarı hem milletin huzuru, kardeşliği. Bunlar artık seçimde teminat altına alınıyor. Kimse Ankara'da artık iş çeviremez. Gerçek anlamda millet iradesinin seçimlerde sandığa yansıması ve ülkenin yöneten iradesinin sandıktan çıkması. Bu sistemin bir özelliği de ikisi birbirini kontrol ediyor. Dİyelim ki Cumhurbaşkanı sözlerini yerine getirmedi, kanunlara riayet etmedi, Meclis seçim kararı alıyor. Meclis de seçime gidiyor, Cumhurbaşkanı da seçime gidiyor. Biri diğerini çekip götürüyor. Bu ne demektir, anlaşın kardeşim, inatlaşmayın kardeşim anlaşın. Yeni sistem 'inatlaşmayın, uzlaşın' anlayışını getiriyor. Millete güvenmekten başka hiçbir yol yoktur."

Kaynak: TRT Haber /AA