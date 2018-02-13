Başbakan Yıldırım: Bunların kafası vesayet kafasıdır, hala demokrasiyi anlayamamışlar

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Erzincan 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Çanakkale'deki mücadelemiz neyse, Afrin'deki mücadelemiz de odur"

"Milletimizin rahatı için Afrin'de kahramanlarımız destan yazıyor. Afrin'e oradaki kahraman Mehmetçiklerimiz gereken neyse yapıyor.

Biz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz.

Dün olduğu gibi bugünde sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse, 15 Temmuz mücadelemiz odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse, Afrin'deki mücadelemiz de odur. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Biz tarihten bu güne hiç kimseye saldırmadık, sömürgecilik yapmadık. Ancak meşru müdafamızdan da asla taviz vermedik, vermeyiz. Bugün Suriye'nin kuzeyinde oradaki mazlum insanlara ayrım yapmadan herkesin hakkını hukukunu korumak için sınır dışı operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bütün zulümler, inanımıza yönelik tehditler tamamen bitinceye kadar bu operasyonlar devam edecek."

"Bunların kafası vesayet kafasıdır"

"Kılıçdaroğlu Afrin'e girmeyin diyor. Bu nasıl mantık? Kimden yanasın çık da söyle. Sonuna kadar gideceğiz, köklerini kazıyacağız.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında atmış tutumuş. Hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp belediye başkanının evine sığınırken Recep Tayyip Erdoğan ve Binali yıldırım meydanlardaydı. 'Afrin operasyonu devletin operasyonuymuş, siyasetin değil'. Allah akıl fikir versin bu yaşa gelmiş devlet nedir, siyaset nedir farkında değil. Bunların kafası vesayet kafasıdır. Hala demokrasiyi anlayamamışlar. Afrin'i konuşmayacağız da sadece balinaların, kaplumbağaların geleceğini mi konuşacağız."

"Tehdit nereden gelirse gelsin yok edeceğiz"

"Sınırlarımıza tehdit nereden gelirse gelsin anında yok edilecek. Sınırlarımızda bir devlet kurma hevesinde olanların bu hevesleri kursaklarında kalacak. Ey Amerika terör örgütleri ile iş tutarak nereye varmak istiyorsun. Bu yol karanlıktır, bu yol çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamanın var. Bu canilere destek olmayı bırak, silah vermeyi bırak, verdiğiniz silahları da söz verdiğin üzere toplayın artık.Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, hiç kimsenin zulmüne de rıza gösteremeyiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sadece terör örgütleri ile değil, o örgütlerin arkasındaki emperyalist güçlerle de mücadele ediyoruz."

"Sağlıkta dünya birincisiyiz"

"Devlet ile millet barıştı, arasındaki mesafe kalktı. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Nice hayalleri gerçeğe dönüştürdük, nicelerini de dönüştürmeye devam edeceğiz.

İktidarımızda Türkiye'yi tarımsal üretimde Avrupa'nın bir numarası yaptık, sağlıkta da dünya birincisiyiz"

Kaynak: TRT Haber