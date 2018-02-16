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Başbakan Yıldırım, Bulgar mevkidaşı Borisov ile görüştü

Başbakan Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Borisov'un görüşmesinde, Bulgaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

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Başbakan Yıldırım, Bulgar mevkidaşı Borisov ile görüştü

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşmesinde, ikili konuların yanı sıra güncel bölgesel meseleler de ele alındı.

Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkileri ve iş birliğinin, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirilmesinin arzulandığı vurgulanarak, ikili ziyaretlerde son dönemde elde edilen ivmeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Görüşmede, AB Dönem Başkanı olarak Bulgaristan'ın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: binali yıldırım, Bulgaristan, Avrupa Birliği, boykot borisov
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