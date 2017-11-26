Başbakan Yıldırım bugün İngiltere'ye gidiyor

Başbakan'ın İngiliz mevkidaşı Theresa May ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel meseleler de ele alınacak.

Kıbrıs, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konuları da masada olacak.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla da buluşacak.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde temaslarda bulunacak.

Yıldırm ve beraberindeki heyet bugün saat 14.00'da İngiltere'ye hareket edecek.

Kaynak: TRTHABER