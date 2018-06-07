Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Kars mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir"

Türkiye'de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar; bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir.

"Bize zarar veren dostumuz kim, düşmanımız kim iyi bileceğiz"

HDP’nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar siyasi parti olamadı, talimatı Kandil’den alıyorlar. Bunlar, iradeleri kendi ellerinde değil onun için uyanık olacağız. Bize zarar veren dostumuz kim, düşmanımız kim iyi bileceğiz. Herkes kendi dilinde özgürce konuşsun, anneler çocuklarına ninniler söylesin, ağıt yakmasın. Yavrularımızın, genç fidanlarımızın elinde kitap olsun, dağa çıkarılmasın, ömrünün baharında hayatları sönmesin diye mücadele ediyoruz.

Ne PKK ne FETÖ ne DEAŞ bize bir şey yapamaz, bu milletin birliğini, kardeşliğini bozamaz.

"Yolları böleriz ancak Türkiye’yi böldürtmeyiz"

Havayolunu halkın yolu yaptık. Türkiye’yi hızlı trenle buluşturduk. Şehirlerimizi bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ancak Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Yurt genelinde 383 kilometre tünel yaptık. 284 bin yeni derslik yaptık. 584 bin öğretmenin atamasını yaptık. Şehir hastaneleriyle sağlıkta büyük bir değişimi, dönmüşümü gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 5 bin ambulansla sağlık hizmeti veriyoruz.

"12 seçimde hep desteklerinizle yanımızda oldunuz"

Kars, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’yi birinci yaptı. Sağ olun var olun Kars. 16 Nisan halkoylamasında yüzde 51’le Kars yine birinci oldu. Kars hep bizim yüzümüzü güldürdü, rabbim de sizin yüzünüzü güldürsün.

İlk kez milletvekili seçimiyle Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Seçilen Cumhurbaşkanı sizden yetkiyi alınca hükümeti kuracak. İnşallah 12 seçimde hep desteklerinizle yanımızda oldunuz, 13. Seçimde de yeni bir zaferle bu desteğinizi taçlandırmaya hazır mısınız?

"80 yılda yapılan okul sayısının yarısından fazlasını 16 yılda yaptık"

Kars, bizim uzaktaki elimiz. Kars’a 16 yılda tam 10 katrilyon yatırım yaptık. Kars’ta 80 yılda yapılan okul sayısının yarısından fazlasını son 16 yılda yaptık. Kars’ta bir adet olan yükseköğretim yurdu sayısını 10’a çıkardık.

2002 yılında Kars’ta 30 tane uzman doktor vardı. Şu anda 218 uzman doktor var, 184 pratisyen hekim var. İnşallah Kars’a 500 yataklı bir hastane daha yapıyoruz.

Kars’ta 2003’te sadece 22 kilometre bölünmüş yol vardı. 190 kilometre bölünmüş yolu Kars’a kazandırdık, toplam uzunluğunu 212 kilometreye çıkardık. Kars genelinde 16 tane yol projesinin yapımı devam ediyor. Kars Harakani Havalimanı’nı 3 buçuk milyon kapasiteli terminale kavuşturduk.

Her geçen gün Kars’ı dünyaya tanıtan, turizm merkezine dönüştüren bir Doğu Ekspresi var. Doğu ekspresiyle Kars’a geçen sene 100 bin kişi geldi.

"Yeni bir stat için proje çalışmalarını başlattık"

Gençlerimizin Kars için yeni bir stat talebi var. Kars’a yakışan yeni bir stat yapılması için proje çalışmalarını başlattık.

Kaynak: TRT Haber