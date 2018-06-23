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Başbakan Yıldırım: Bu seçimlere kimsenin gölge düşürmeye hakkı yok

Başbakan Binali Yıldırım, yarın yapılacak seçimlerle ilgili her türlü tedbirin alındığını açıkladı ve vatandaşların mutlaka sandığa gitmesini söyledi.

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Başbakan Yıldırım: Bu seçimlere kimsenin gölge düşürmeye hakkı yok

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de seçim güvenliğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Herkes rahat olsun, tedbirler alınıyor"

- Seçimlerin huzur içerisinde geçmesi için her türlü tedbir alınıyor. Sandık güvenliği, elektrik kesintisi, ulaşım. Vatandaşlarımız rahat olsun, seçim güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı yok. Partiler de rahat olsun. Türkiye demokratik olgunluk içerisinde başarılı 12 seçim, halkoylaması gerçekleştirdi.


"Vatandaşlarımız mutlaka sandığa gitsin"

- Seçimlerin bir özelliği dünyada birçok ülkede olmayan bir şekilde yüksek katılım oluyor. Halkımız bilinçli, demokratik hakkını kullanmak için bende sözümü söyledim diyor, sandıklara geliyor. Vatandaşlarımdan istediğim şey mutlaka seçime katılalım, ülkemize yönelik kadroların seçiminde benimde katkım var diyelim. Seçim günü son saatlere kalmayalım yığılmalar olmasın.

"800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin"

- Erken saatlerden itibaren sandıklara gidelim. Yabancı gözlemciler kafa karıştıran açıklamalar hep yapar. Bizim onlara söyliyeceğimiz isterseniz 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanlışın içine düşmeyin. Sizden seçimlerin nasıl yapılacağını öğrenecek değiliz. Bazı yabancı gözlemciler marjinal grupların sözcüsü.


"YSK gerekli hazırlıkları yaptı"

- Bu seçimlere gölge düşürmeye kimsenin hakkı yok ve kabul edilemez. Türk insanına yapılabilecek en büyük haksızlık. YSK gerekli hazırlıkları yaptı. YSK'nın genel anlamla güvenliği sağlamak gibi bir görevi yok. Polisle jandarmayla sağlanmış olacak bu güvenlik. İstikrar ve güven içerisinde Türkiye hedeflerine emin adımlarla devam edecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yabancı gözlemciler, Başbakan Yıldırım, 24 Haziran
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