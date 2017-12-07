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Başbakan Yıldırım: Bu kararla bölgede Pandora'nın kutusu açılmıştır

Başbakan Binali Yıldırım, "ABD Başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve buna bağlı adımlar yok hükmündedir. Bu kararla bölgede Pandora'nın kutusu açılmıştır" dedi.

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Başbakan Yıldırım: Bu kararla bölgede Pandoranın kutusu açılmıştır

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin  "Türkiye, Dönem Başkanı olarak İİT Zirvesi'ni 13 Aralık itibarıyla toplamaya karar vermiştir. İslam dünyasının liderleriyle konu bütün boyutlarıyla istişare edilerek, atılması gereken mukabil adımlar kararlaştırılacaktır." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöylex

"Filistin ve Ortadoğu barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum. Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'ün bütün kutsal mekanlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir."

"Filistin ve Ortadoğu barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum. Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'ün bütün kutsal mekanlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir."

"ABD Başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yok hükmündedir. Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu kararla bölgede Pandora'nın kutusu açılmıştır."

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