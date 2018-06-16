Başbakan Yıldırım: Bu ay iki bayram kutluyoruz

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Tokat'ta düzenlediği mitingde halka seslendi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu topraklardaki kardeşlerimiz oyuna gelmez. Türkiye'nin menfaatini ay yıldızlı bayrağı zirveye çıkarırlar. Sizler Türkiye'yi daha büyük hedeflere götürme davamıza Tokat olarak hep destek verdiniz. Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman yol arkadaşı oldunuz. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Bayramınızı tebrik ediyor.

24 Haziran'da yıkım ekibine bir Osmanlı tokadı vuracak mısınız?

Bu ay iki bayram kutluyoruz. Birincisini şu anda idrak ediyoruz. İkinci bayram da önümüzdeki pazar zafer bayramı seçim zaferi bayramı. Her iki bayramınız da mübarek olsun. İkinci bayrama 24 Haziran'a Tokat hazır mı? Türkiye'nin önünü sonuna kadar açacak mısınız? Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz için bu kutlu yolda beraber yürüyecek miyiz? Herşey gönlünüzce olsun? Tokat 24 Haziran'ın ne demek olduğunu çok iyi biliyor.

Tokat gün bugündür, vakit Tokat vaktidir, vakit Türkiye vaktidir diyor. Milletimize 16 yıldır canla başla hizmet ediyoruz. Yapılamaz denilenleri yaptık, aşılamaz denilen sorunları aştık. Ferhat olduk dağları deldik. Vesayetçilere, darbecilere pabuç bırakmadık. Canımız pahasına milletin emanetine sahip çıktık. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük işler yaptık. Bu başarının ardında AK Parti'yi iktidar yapan sizler, AK kadınlar ve AK gençler var.

"Siyasetçi, ahlaklı, bilgili cesur olmalıdır"

Siyasetçi, ahlaklı, bilgili cesur olmalıdır. Sizin bağrınızdan çıkan bu kadrolar, bu değerlerin sahibi olduğu için 15 yıldır yorulmadan millete hizmet ediyor. Dilini, üslubunu milletten aldığı için bu kadrolar başarılı oldu. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışan, evlere şenlik adaylar var. Onlara sorarsanız AK Parti 15 yıldır hiçbir şey yapmamış. Ne diyelim bunlara? Bunlara Tokatlıların bir lafıyla cevap verelim. Cahile laf yetmez, çalıda gül bitmez. Bunların işi bu. Bunlar memleketin işleriyle o kadar alakasız, ilgisiz ki Türkiye'nin 2002'den nerelere geldiğinin farkında bile değiller ama Tokat farkında. Tokat, elini açmış 24 Haziran'ı bekliyor.

"Büyümede Türkiye tekrar bir numara"

Tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor', boşa sevinmeyin, Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Madem durum kötü o halde 2018'in ilk 4 ayının büyümesi neden 7,4 oldu? Dünyada niye bir numara oldu? Büyümede Türkiye tekrar bir numara. Buna ne diyeceksiniz? Türkiye AK Parti döneminde son 15 yılda üst üste 5,7 büyüme gerçekleştirdi. Onun için 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Geçmiş dönemlerde böyle bir büyüme yok. Bu başarı Türkiye'yi milletimizle el ele vererek büyük hedeflere taşıyan AK Parti kadrolarının başarısıdır. Bu başarıyı görmek istemeyenler görmek istemezler.

"Türkiye hidroelektrik santrallerinin türbinlerini üretmeye başladı"

Türkiye'ye helikopteri hangi döneminde yaptı? CHP döneminde mi yapıldı? Atak helikopterinin şu anda ihracatı bile yapılıyor. Soruyorum İnsansız Hava Aracı beton mu? Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı ne zaman yapıldı? Bunu sayın İnce'ye bir sorun. Türkiye bugün hidroelektrik santrallerinin türbinlerini üretmeye başladı. Bundan bunların haberi var mı? Savunma sanayinde yerli üretim yüzde 65'e çıktı. Bunların bununla alakası var mı? Enerji'de yüzde 65 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 50'nin altına indirdik bu işten haberleri var mı?

"Türkiye'nin bütçesinin en büyük bölümünü eğitime ayırdık"

1 milyar dolar ve ihracat yaptığımız ürün sayısı sadece 8'di. Bu sayı tam 33'e çıktı. Aynı zamanda en büyük yatırımı insana yaptık. Bugün Türkiye'nin bütçesinin en büyük bölümünü eğitime ayırdık. İkinciyi sağlığa ayırdık. Bunlar insana hizmette en önemli konuların başında geliyor.

"Vatandaştan yapmak için değil yıkmak için oy istiyorlar"

İş adamlarımız dünyanın her yerinde çalışıyor iş yapabiliyor. Millet yaptıklarımızı biliyor ve takdir ediyor. Bu sebeptendir di 16 yıldır emaneti eveleyip geveleyip boş lafla memleketi meşkul eden CHP'ye değil AK Parti'ye veriyor. İş bilmeze bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz. Çocukların, gençlerin, kadınların geleceğini emanet etmiyorsunuz. Şimdi de tutturmuşlar yıkacağız, kapatacağız, durduracağız, satacağız. Ne diyorlar, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, hızlı trene ne lüzum var. Vatandaştan yapmak için değil yıkmak için oy istiyorlar.

"Tokat'a yeni bir havalimanı yapıyoruz"

Tokat'ın bir havalimanı var ama doğru dürüst çalışmıyor. Onun için karar aldık. Tokat'a yeni bir havalimanı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu havalimanının yapımı için hali hazırda Tokat'ın milletvekilleri çok gayret gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Nisan ayında ihale bitti yeni havalimanı 2 milyon yolcu taşıyacak. Tokat'ın turizmini geliştirecek. Kalkınmasına çok büyük katkı yapacak.

"Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek"

Tokat'a yıllık 17 trilyon destek veriliyordu tarım için. 106 trilyon destek veriliyor bugün. Tokat'ın işleri hizmetleri saymakla bitmez. Biliyorsunuz Tokat Turhal Şeker Fabrikası devredildi. Şimdi burada başka siyaseten kullanacakları şey olmadığı için dillerine şeker fabrikası satıldı orası kapatılacak. Buradan söylüyorum Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını üretimini arttıracağız buradan söz veriyorum. Şeker pancarı alım fiyatı da geçtiğimiz günler Amasya'da açıkladım 2 lira 35 kuruş rekor bir fiyat verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Kapatılacak bir fabrika için böyle fiyat verilir mi? Bunlar külliyen yalandır. Hali hazırda çalışanlar isteyen orada devam edecek istemeyen başka bir devlet dairesine geçiş yapabilecekler.

Kaynak: TRT Haber