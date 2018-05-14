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Başbakan Yıldırım: Bu alçakça bir katliamdır

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Gazze'deki Filistinlilerin şehit edilmesini şiddetle kınadı.

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Başbakan Yıldırım: Bu alçakça bir katliamdır

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları;

-Türkiye olarak ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. 

 

-Bu açıkça bir tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır, Filistin'i yok saymaktır, haklarını, hukuklarını gasp etmektir.

 

-Bunu bir katliama dönüştürmenin, insanlıkla da, devlet olmakla da alakası yoktur.

-Dünya barışını koruyacağım, arabuluculuk yapacağım diyen ABD'nin de bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır ve asla kabul edilemez.

-Amerika, maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur.

-Bu katliamın bölgedeki sorunları daha da kötüleştirecek ve Filistin meselesinde daha derin bir iz bırakacak. Bölgede istikrar, barış çok daha zorlaşacaktır. Bu bakımdan Türkiye olarak Filsitin'in özgürlüğüne kavuşana kadar yanındayız.

-İslam dünyası bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir.

-Filistinli şehit kardeşlerimize Alllah'tan rahmet diliyorum ve Türk milletinin dayanışmasını, kardeşliğini, ve Türk Devleti'nin dün olduğu gibi bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu belirtmek isterim.

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