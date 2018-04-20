Başbakan Yıldırım: Bizim ittifakımız millet ve cumhur ittifakıdır

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi dün Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Önerge bugün de, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor.

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak seçimin, Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu seçimde Türkiye, geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır." dedi.

Genel Kurul'da söz alan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün karşınızda 65. Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum. Bugün tarihi bir gün bir dönüm noktasındayız. 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler için Meclis karar alacak. Yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum.

Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur; siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir. Bizim ittifakımız millet ve cumhur ittifakıdır.

Parlamenter sistemde geçen yıllara baktığımızda vesayet odakları sürekli olarak milli iradeyi baskı altına almaya gayret etmiştir. Milletimizin, sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin alın teri dökerek oluşturduğu birikimler maalesef bu müdahalelerle yok olup gitti. Ülkemiz her seferinde ekonomik krize ve istikrarsızlığa sürüklendi. Vesayet odakları sürekli olarak siyaseti itibarsızlaştırma, devleti işlemez hale getirmeye çalıştılar. Vatandaşlar arasına ayrılık tohumları atarak, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, milleti zayıf düşürerek mevzi kazanmaya, güç devşirmeye çalıştılar. Türkiye'nin itibarını, onurunu hiç düşünmediler. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve arkasından yaşanan gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem üniter devlet yapısını hem de milli birlik ve kardeşliğini muhafaza edebileceği sağlam bir anayasal yapıyı mecburi hale getirdi.

Sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi önümüzde yapılacak seçimlerle mümkün hale gelecektir. 24 Haziran'da yapılacak bu seçim Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da çok önemlidir.

Başbakan Yıldırım: 24 Haziran'da yapılacak seçim, Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da çok önemlidir.https://t.co/0WuQTcNuEV pic.twitter.com/c6htXlJaao — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Nisan 2018

Madem sistem değişti o halde neden bekliyoruz sorusu ciddi olarak sorulmaya başlanmıştı. Her zaman ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini göz önüne alarak hareket ettik. Bu sistem değişikliği Türkiye'nin yakın tarihinde hep gündemde olan bir meseleydi. Ülkemiz üzerine plan yapan odaklar Cumhurbaşkanımızın seçim tarihini açıklaması ile birlikte çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Biz tarihi yaşayanlardanız, tarihi yazacak olanlar bu yaşananları en güzel şekilde anlatacaklardır.

15 Temmuz'dan sonra başlayan Yenikapı ruhu ondan sonra da devam etmiştir. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ve MHP Grubu ile AK Parti Yenikapı ruhunu esas alarak Cumhur İttifakı'nın ilk adımını aslında anayasa değişikliği noktasında başlatmıştır.

Türkiye 16 Nisan'dan sonra artık yönetim sistemi açısında farklı bir noktaya gelmiştir. Bazı maddeler hemen yürürlüğe girmiş bazı maddeler yapılacak seçime ertelenmiştir. Artık bunu ertelemenin gelecek için hiç ama hiç kimseye faydası yoktu. Bize düşen milletin önüne gitmek ve hesabımızı millete vermektir.

Kaynak: TRT Haber