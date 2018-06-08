Başbakan Yıldırım: Bizim devletimiz de var vatanımız da var

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Telekom hizmet binasının açılış töreninde "2003'te 21 milyar iletişim sektörünün yıllık cirosu varken bugün 100 milyara ulaşmış durumda." dedi.

Yıldırım, "2003 yılında 16-74 arasındaki nüfusumuzun sadece yüzde 19'u internetle tanışmıştı, internet kullanabiliyordu, şimdi her 100 kişiden 67'si interneti kullanıyor, işini gücünü yapıyor. Yani bilgi toplumu olma hedeflerimizi gerçekleştirdik. 2003'te 21 milyar iletişim sektörünün yıllık cirosu varken bugün 100 milyara ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım: İletişim ağlarının yaygınlık kazanmasıyla, dünya küresel bir köye dönüştü. Küreselleşmede yeni bir boyuta geldi.https://t.co/eKOtazpH3C pic.twitter.com/RxkAwhOQYg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Haziran 2018

Türkiye'nin 2002'de altyapı gelişmişliği bakımından dünyada 39. sırada olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, 2017 sonunda yatırımlar sonucu 9. sıraya yükseldi." dedi.

Haberleşmenin önemini 15 Temmuz’da daha iyi gördüklerine dikkat çeken Yıldırım, "Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımız halkı meydanlara çağırdı, meydanlar doldu taştı, millet darbecilere darbe vurdu." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Haberleşmenin ve iletişimin en büyük önemini, vazgeçilmez olduğunu en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük.https://t.co/eKOtazpH3C pic.twitter.com/3o6HQ62x3y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Haziran 2018

"Siz işinize bakın"

Emperyal güçlerin büyük planları olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Amaç bölgenin sigortası, teminatı olan Türkiye'yi zayıflatmak ve bölgedeki kaosu, kargaşayı, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de daha da körükleyerek, bölgenin kaynaklarının üzerine çökmek. Hedef bellidir. Bunun için Kürt kardeşlerimizi de maalesef istismar etmekten geri durmuyorlar. Neymiş efendim Kürtlere devlet kuracaklarmış. Sizin ne haddinize Kürtlere devlet kurmak. Kürtler, Türkler Anadolu topraklarında bin yıldır beraber yaşıyor. Etle tırnak gibiler. Bizim devletimiz de var, ay yıldızlı bayrağımız da var, vatanımız da var. Siz işinize bakın."

Kaynak: TRT Haber/AA