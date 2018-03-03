Başbakan Yıldırım: Bizi terör örgütleriyle tehdit ve terbiye etmeyi düşünenler çok yanılırlar

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kütahya 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "O topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek." dedi.

Yıldırım, "Bugün bizi üç beş terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bayrak çağrısını değerlendiren Yıldırım, "Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Tabii ki güzel bir şey. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır." diye konuştu.

"Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek"

Yıldırım, "Çamur siyaseti de tembellik siyaseti de AK Parti'yle son buldu. Artık yan gelip yatarak, her seçimden yenilgiyle çıktığı halde zafer nidaları atarak muhalefet yapanların miadı doldu. İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle milletin halini, memleketin geldiği yeri bilmeden boş boş konuşanlar, atanlar tutanlar tarihe teslim olacak. Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek." açıklamasında bulundu.

"Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor." diyen Yıldırım, "Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden anladılar, onun telaşını yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA