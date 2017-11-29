Başbakan Yıldırım: Bizi bağlayan ABD Başkanı'nın sözüdür

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'den Ankara'ya dönüş yolunda gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı terör örgütü YPG'ye artık silah verilmeyeceğini söyledi.

Pentagon'dan "YPG ile işbirliğine devam" açıklaması geldi. Başbakan Yıldırım ise "muhatabımız Trump" dedi.

“Kurumlar ayrı telden çalıyorsa bu onların sorunudur"

Başbakan Yıldırım, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Kurumlar ayrı telden çalıyorsa bu onların sorunudur. Dolayısıyla biz bu konudaki samimi düşüncelerimizi, rahatsızlıklarımızı her fırsatta kendilerine ilettik. Bundan sonra da iletmeye devam edeceğiz.”

FETÖ konusu

ABD'nin FETÖ konusundaki tavrını değerlendiren Yıldırım, Washington ve New York temaslarındaki izlenimini paylaştı.

Yıldırım, “Son gidişimde de bu meselenin çok önemli olduğunu, Türk toplumunun ABD yönetiminden bir hareket beklediğini, bu olmadığı zaman darbe ile ilgili kuşkuların daha da yerleşik hale geleceğini söyledim. Zannediyorum bu konuya daha titiz eğilecekler. Bu yönde bir algım oluştu. Bunu zaman gösterecek.” dedi.

“Zarrab'ın suçu varsa cezasını çeksin"

ABD'deki "ambargo" davasına da değinen Başbakan Yıldırım, dava daha başlamadan Türkiye üzerinde algı operasyonu oluşturulma çabası olduğunu vurguladı.

Yıldırım, “Zarrab'ın suçu varsa cezasını çeksin. Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket etmiştir. Bizi bağlayan BM ambargo kararıdır. Buna aykırı da türkiye'nin hiçbir tasarrufu olmamıştır. Dün de yok, bugün de, yarın da olmaz. Bu çok net.” şeklinde konuştu.

Suriye anayasası

Başbakan’ın gündeminde, Suriye'nin yeni anayasasının ABD ve Rusya tarafından birlikte yazıldığına ilişkin batı medyasında çıkan iddialar da vardı. Yıldırım, gazetecilerin ‘Türkiye'nin sürece dahil olup olmayacağı’ yönündeki sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Bazıları taslak çalışması yapıyor olabilir ama henüz masaya konulmuş bir metin de, üzerinde konuşulan bir metin de yok. Herkes hazırlığını yapıyor, pozisyon belgelerini oluşturuyor. Sonra bunlar masaya konulacak. Herkes şu noktaya geldi artık; Suriye'de bu iş bitecek.”

TRT HABER

