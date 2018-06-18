Başbakan Yıldırım: Birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin İstanbul Bağcılar'da düzenlenen mitinginde konuştu.

Başbakan Yıldırım, bugünden sonra seçime 5 günün kaldığını hatırlatarak, 5 günün dolu dolu geçirileceğini söyledi.

Bağcılar'ın kararını çoktan verdiğini ifade eden Yıldırım, bu sorumluluğu 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte taşıdıklarını dile getirdi.

“Türkiye'nin aydınlık yarınları için gece gündüz çalışıyoruz”

Türkiye'de son 16 senede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin aydınlık yarınları için milletin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Bu sürede en büyük desteği sizden gördük. Her zaman yanımızda oldunuz. Darbelerde de yanımızdaydınız. Kumpaslarda da yanımızdaydınız. Sıkıntıda da yanımızdaydınız, güzel günlerde de yanımızdaydınız." diye konuştu.

"AK Parti'nin yaptığı işlere taş koymuşlardır"

Seçime az bir süre kaldığını hatırlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim üzeri adaylar çıktı meydana. Aman ya Rabbim, ne vaatler, ne vaatler. Öyle vaatler veriyorlar ki şaşıyoruz. Fakat diyoruz ki bu vaatleri verenlerin şöyle bir geçmişine bakalım. Bakıyoruz, tek bir eserleri yok. Bu memlekette tek bir çivi çaktıkları yok. Taş üstüne taş koymuş değiller. Ancak bunlar AK Parti'nin yaptığı işlere taş koymuşlardır. Onlara rağmen AK Parti bu işleri yaptı, bu başarıları kazandı.

“AK Parti yapım ekibidir, bir de yıkım ekibi var unutmayın”

Vatandaş söylenen söze bakar, ondan sonra da kimin söylediğine bakar. Ona göre de kararını verir. AK Parti'nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. 15 yıl boyunca, dağ gibi hizmetleri kazandıran AK Parti'dir. Sorunları torunlara bırakmayan AK Parti'dir."

Başbakan Binali Yıldırım, dünyada son 10 yılda 10 büyük projenin yapıldığını, bu 10 büyük projesinin 6'sını Türkiye'nin yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-Ankara hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanı, Marmaray, Avrasya geçidi, Kanal İstanbul, Çanakkale 1915 Köprüsü. Bu projeleri yapan ekiptir AK Parti ekibi. AK Parti yapım ekibidir.

Bir de yıkım ekibi var unutmayın. Bu seçim, yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek. Yapım ekibini siz biliyorsunuz değil mi? Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan."

“Çok şey söylüyorlar, çok konuşuyorlar, boş konuşuyorlar”

Yıldırım, 24 Haziran'da Bağcılar'ın kararını çoktan verdiğini, İstanbul'da da AK Parti'ye verilen oy rekorunun bu ilçede olacağını dile getirdi.

İstanbul'da birinci olmak için daha çok çalışılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, seçimlere kalan 5 günün de her anının değerlendirilmesi, Türkiye üzerinde oynanan oyunların anlatılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, "Şimdi bu yıkım ekibinin muhalefet adaylarının söylediklerinde bir tane ortak nokta var. Çok şey söylüyorlar, çok konuşuyorlar, hoş konuşuyorlar, boş konuşuyorlar. Ama bir tane ortak söyledikleri şey var; 'Biz iktidar olursak, daha doğrusu amacımız iktidar olmak değil, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek.' Bağcılar soruyorum, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirebilirler mi? O halde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyoruz." diye konuştu.

Terörle ve FETÖ'yle mücadele konusunda Millet İttifakı'nın bir söylemi olmadığını belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ ile mücadele gibi bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapishanedeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadele gibi bir şey duyamazsınız.

Terörle mücadele, terörü sevenlerle kol kola girerek yapılmaz. Terörle mücadele Kandil'de yapılır, Fırat Kalkanı'nda yapılır, Afrin'de yapılır. Terörle mücadele bayrakla, devletle, vatanla, milletle yapılır."

"Terör sorununu kaldırmak boynumuzun borcu"

Başbakan Binali Yıldırım, dostun ve düşmanın bilinmesi gerektiğini, 53 insanın ölümünün vebali olan birisinin ziyaret edilmesini milletin desteklemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ülke terörden çok çekti, çok bedel ödedik. 40 yılda binlerce insanımızı yok ettik. Terörün en büyük zararı da Kürt kardeşlerimize oldu. PKK'nın Kürtler, diye bir derdi yok. Kürtlerin de Türklerin de bu milletin, PKK, bölücü terör gibi derdi var, bir sorunu var.

Bu sorunu da ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Bugün çok şükür, çok büyük mesafe aldık. Bayrağımız ülkenin her köşesinde dalgalanıyor. Dağlarında, meralarında kuzular, koyunlar yayılıyor, teröristlerin yerinde yeller esiyor. İşte Türkiye bu hale geldi. Bu kazanımlarımızı kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yok.

Buna yüce milletimiz asla müsaade etmez. Türkiye üzerinde bir plan var. Plan çok açık; Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. Böylelikle Türkiye'yi terbiye edeceklerini sanıyorlar. Bu planın önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyorlar.

Onun için uyanık olacağız, düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."

Başbakan Yıldırım, ilçeye hizmetler sunan belediye başkanlarına ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bağcılara yapılan hizmetleri vatandaşların zaten bildiğini dile getiren Yıldırım, "Hizmetlerin devamı için hazır mısın Bağcılar? 24 Haziran'da yeni bir sayfa açacak mıyız? Bu kutlu yürüyüşte bizimle beraber misiniz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda katılımcılara kırmızı atkı dağıttı ve el salladı.

Kaynak: AA