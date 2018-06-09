Başbakan Yıldırım: Birinci taraf yapım, ikinci taraf yıkım ekibi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Ankara mitinginde halka hitap etti.

Yıldırım, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerini bir kez daha eleştirdi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bu seçim iki taraf arasında oluyor. Birinci taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi. Sanki bunlar ağız birliği yapmışlar.

- ’AK Parti ne yaptıysa yıkacağız, yaptırmayacağız, projeleri durduracağız, devletin kurumlarını satacağız’ diyorlar

- Dünyada böyle vaat var mı ankara? Adaylar yapacaklarını anlatırlar. Sizin yıkacağınız dediğiniz o dev yatırımlarla bu ülkenin insanları gurur duyuyor.

Başbakan Yıldırım: Bu seçim iki taraf arasında oluyor. Birinici taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi.https://t.co/L5DZq5vqsE pic.twitter.com/ugXGJ1utUY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber