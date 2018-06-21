Başbakan Yıldırım: Bin yıldır Kürtlerin de Türklerin de devleti Türkiye'dir

Başbakan Binali Yıldırım, ATV - A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Seçim bölgesi İzmir'de yürüttüğü kampanyaya ilişkin soru üzerine Yıldırım, Türkiye genelinde yoğun programı olduğunu, 39 ile giderek mitingler yaptığı söyledi.

"İzmir seçmeninin bir kısmı ideolojik duruş gösteriyor"

Başbakan Yıldırım, İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'dan sonra yerel yönetiminin ağırlıklı olarak CHP'ye geçtiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O gün bugün İzmir seçmeninin bir kısmı biraz ideolojik duruş gösteriyor. Tabii bunun altyapısını hazırlayan oradaki yerel yönetimler. Şöyle bir şey var, 'İzmir, Cumhuriyetin kalesi, İzmir laikliğin kalesi, onun için bizim İzmir'i korumamız lazım.' İzmirlilerin sanki İstiklal Savaşı'ndaki görevleri devam ediyor gibi motivasyon vermeye çalışıyorlar ama bu artık eskisi kadar iş görmüyor. Her seçim öncesi Atatürk'ün İzmir hakkında söylediği sözler, posterleri bütün bilboardlara verilir, 'İzmir'e sahip çıkın, İzmir'i AKP'ye kaptırmayalım.' gibi sözler hep gördük ancak biz, İzmir'de AK Parti olarak oyumuzu her seçimde artırdık. Yüzde 17 ile başladık, yüzde 37'ye kadar çıktık. Ben İzmir'de durumu çok iyi görüyorum.

"Çok anlamlı ve manidar"

Yıldırım, ekonomi üzerindeki manipülasyonlar hatırlatılarak, "Ekonomide nereden, kimlerden kaynaklanan, nasıl bir operasyonla karşı karşıyayız? 24 Haziran'dan sonra bu ve benzeri olaylarla bir daha karşılaşmamak için sistemde ne tarz değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu da yanıtladı.

Özellikle seçim tarihinin belli olmasından sonra Türkiye ekonomisi üzerinde değerlendirme yapanların aşırı gayret içinde girdiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu çok anlamlı ve manidar. Değerlendirme kuruluşlarının hiç gündeminde olmadığı halde arka arkaya çıktılar, Türkiye'yi izlemeye aldılar. Sanki seçime onlar girecek. Yetmedi, arkasından 'Bankaların notunu düşürdük.' dediler, finans piyasalarında birtakım kafa karışıklıklarına sebep oldular. Yani bunlar normal şeyler değil. Niye yapılmaya çalışılıyor? Türkiye'yi, iktidarı açık darbeyle alaşağı edemediler. Terör örgütlerini, proje örgütlerini organize ederek, vesayet girişimleriyle, yargı darbesiyle Türkiye'yi dize getiremediler. Son olarak 'Bir ekonomi üzerinden gidelim.' diye karar verdiler ama o da iş görmedi, orada da başarılı olamadılar. Çünkü biz hızlı şekilde tedbirlerimizi aldık ve ekonomi üzerinde oluşturulmaya çalışılan algıyı olumsuzdan olumluya çevirdik."

"Vatandaş doğrudan adını koydu"

Binali Yıldırım, vatandaşların ekonomi üzerinde oynanan oyunların farkında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir de tabii en güzeli, vatandaşımız bunun farkına vardı. Durup dururken, ortada fol yok yumurta yok birden bire 'Türk ekonomisi çok kötüye gidiyor, dolar çıkıyor, faizler çıkıyor, ne olacak?' gibi büyük yaygara, algı operasyonlarının vatandaş doğrudan adını koydu. Bu, 'Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye karşı bir operasyondur.' diye adını koydu. Vatandaş bunu bizimle paylaşıyor, 'Biz ne oluyor, ne bitiyor biliyoruz.' diyor ama şunu da söylüyor, 'Tamam, bunlar doğru ama sizin de elinizde araçlarınız olması lazım, buna karşı ne gerekiyorsa yapmanız lazım. Böyle ekonomimize saldırıyorlar, ediyorlar diyemezsiniz.' Burada haklı vatandaş."

Ekonomiye ilişkin gerekli müdahaleleri yaptıklarını belirten Yıldırım, "Ekonomiyle ilgili vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor. Bankacılık sisteminin temelleri sağlam. Türkiye'nin varlıklarıyla taahhütleri arasında bir uçurum yok." dedi.

"Spekülasyondan öte bir şey değil"

Yıldırım, soğan ve patates fiyatlarındaki artışa ilişkin, şunları kaydetti:

"Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız."

"Beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz"

Gelecek dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istediklerini belirten Yıldırım, "Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda." dedi.

"400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı"

Kuzey Irak'ta TSK'ya ait 11 geçici üs bölgesinin olduğunu bildiren Yıldırım, "400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor."

Hava harekatlarıyla bombalanan Kandil'dekilerin çok sıkışınca İran tarafına geçtiklerini, orada da sıkışınca Irak tarafına geçtiklerini söyledi.

"Hava harekatıyla buradaki terör yuvalarını dağıtmak, tamamen söndürmek çok kolay değil, mümkün de değil. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın bir benzerini Kuzey Irak alanında da yapmaya zaten çok önceden başlamıştık."

"İran ile aramızda bir sorun söz konusu değil"

Başbakan Yıldırım, Kandil'e düzenenlenen sınır ötesi operasyonlara ilişkin, "İran ile bu konuda aramızda bir sorun söz konusu değil." dedi.

"Amerika algısı kamuoyunda dibe vurmuş vaziyette"

Başbakan Yıldırım, yapılanan araştırmalarda vatandaşların yüzde 20'sinden daha azının Amerika'ya güvendiğini belirterek, şunları aktardı:

"Amerika algısı kamuoyunda dibe vurmuş vaziyette, yani yüzde 20'den az. Bu çok vahim bir durum. İlişkiler açısından bunu düzeltecek olan biz değiliz, Amerika."

"Bu güzel bir gelişme"

ABD ile Münbiç konusunda bir iş birliği başlatıldığını anlatan Yıldırım, "Bu güzel bir gelişme. Aksi halde daha gergin, sıcak bir karşılaşma olabilirdi." diye konuştu.

"Gizli ortakları söylemiyorlar, gizli ortakları da HDP"

Millet İttifakı'nın resmi ortakları dışında gizli ortakları olduğunu da söyleyen Yıldırım, "Bunların ittifakının bir resmi ortakları var, bir de gizli ortakları var. Resmi ortaklar belli. Gizli ortakları söylemiyorlar, gizli ortakları da HDP." dedi.

"Kürtlerin de Türklerin de devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir"

Başbakan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Kürtlerin devleti var. Bin yıldır bu topraklarda Kürtlerin de Türklerin de devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bayrağımız ay yıldızlı bayrağımızdır. Renginde hem Kürt kardeşimizin hem Türk kardeşimizin kanı var. Onun için hiç kimse hadsizlik edip ülkemiz için plan yapmasın."

"Amaç Türkiye'yi meşgul etmek"

Emperyal güçlerin Türkiye'nin güney sınırlarında bir terör devleti kurmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunda amaç Türkiye'yi meşgul etmek, Türkiye'nin bölgedeki etkin politikasını ortadan kaldırmak, bölgede sömürülen mazlum ve masum milletlerin uyanışını geciktirmek. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı ve canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar."

"Ben dünyanın en mutlu insanıyım"

Yıldırım, Başbakanlık görevinin sona ermesiyle ilgili bir soru üzerine, "Ben dünyanın en mutlu insanıyım. Bazıları koltuk kapmak için on takla atıyor, kendini paralıyor, ben koltuğu teslim etmek için aynısını yapıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA