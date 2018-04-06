Başbakan Yıldırım: Batılı ülkeler binlerce kilometreden gelip güç savaşı veriyorlar

Moğolistan'da Ulusal Yönetim Akademisi fahri doktora töreninde kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Orta Doğu ve Afrika'da yaşanan güç savaşlarına dikkat çekerek; binlerce kilometre uzaktan petrol ve elmas için bazı ülkelerin geldiğini, bu ülkelerin insanları görmediğini belirtti. Yıldırım, Türkiye sadece insanı yaşat ki, devlet yaşasın, dünya barışı olsun anlayışı ile mücadele ortaya koyuyor. " dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ekonomik alanda kültürel alanda hem de küresel konularda yakın işbirliği içerisinde olmak için büyük gayret gösteriyoruz. Açıkçası Türkiye ve Moğolistan arasındaki işbirliğinin bugün arzu ettiğimiz noktada olmadığını ifade etmek isterim. Bu kadar ortak noktaya sahip olan bu kadar birbirine benzerliği olan iki milletin aslında şimdi çok daha farklı bir konumda olması icab ederdi. Sayın rektörün de ifade ettiği gibi artık Türkiye-Moğolistan arasındaki ilişkilerin stratejik işbirliğine dönüştürme zamanı gelmiştir. Biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki münasebetleri hepimizin arzu ettiği seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Bunun için buradayız.

"Türkiye hiçbir zaman kurduğu ilişkilere tek taraflı çıkar gözüyle bakmaz"

Türkiye bütün ülkelerle dostluk akrabalık, kardeşlik münasebetleri kuruyor. Türkiye hiçbir zaman kurduğu ilişkilere tek taraflı çıkar gözlüğü ile bakmaz. Biz münasebette olduğumuz ülkelerin yer altı zenginliklerine yer üstü zenginliklerine değil insanını merkeze alarak bir dış politika anlayışı ile hareket ediyoruz.

"Ne BM ne ABD ne de Avrupa mültecilere sahip çıkmadı"

Şu anda dünyanın birçok ülkesi Orta Doğu'da bölgeye bakışlarında gözlerine baktığınızda, petrol görüyorsunuz. Afrika'da aynı zamanda bu ülkeler gözlerine baktığınız zaman elmas görüyorsunuz, maden, doğalgaz görüyorsunuz. Ne yazıkki insanı göremiyorsunuz. Bugün Suriye'de birçok devlet binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye sadece insanı yaşat ki, devlet yaşasın, dünya barışı olsun anlayışı ile mücadele ortaya koyuyor. Çatışmaların başladığı andan itibaren kapılarımızı mağdur masum zulüm gören bütün insanlara açtık. Şu anda 3,5 milyonun üzerinde kardeşimizi Suriye'den Irak'tan karışıklığın olduğu bölgelerden gelen bu insanlara evimizi, soframızı açtık acılarını paylaştık. Bunu 7 seneden uzun süredir yapıyoruz. Ne BM ne ABD ne Avrupa kendileri bu mültecilere sahip çıkmadıkları gibi malesef gerekli desteği de gösterebilmiş değiller. Buna rağmen Türkiye elhamdülillah elindeki imkanlarla bu insanların hayata tutunması geleceğe umutla bakması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Türkiye bugün milli gelirine göre dünyada en fazla dış yardım yapan ülke konumuna sahip.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), aslında Moğolistan'da uzun süreden beri var. 1994'ten beri bu ülkede faaliyetleri var. Ancak 2002'de hükümetimizin işbaşına geldiği günden bu yana TİKA'nın faaliyetlerini özel olarak destekledik. TİKA'nın Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımların toplamı 40 milyon dolardır. 2002'de kurulan Ulanbator Program ve Koordinasyon Ofisimiz bugüne kadar 550'nin üzerinde proje ve faaliyete imza attı. Sadece 2017'de 9 farklı şehirde tamamlanan 30 projenin az önce toplu açılışını yaptık. Bu projelerin tutarı 2,5 milyon dolardır.

Başbakan Yıldırım cübbe giydi

Başbakan Binali Yıldırım, Devlet Ulusal Yönetim Akademisince düzenlenen fahri doktora tevdi töreninde şahsına tevdi edilen fahri doktora unvanı için akademinin rektörü, yöneticileri ve hocalarına teşekkürlerini sunduktan sonra cübbe giydi.

Kaynak: TRT Haber