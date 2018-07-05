Başbakan Yıldırım, Başbağlar Katliamı şehitlerini andı

Başbakan Yıldırım Twitter hesabından, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
"25 yıl önce bugün bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hâlâ yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum."— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) 5 Temmuz 2018
Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"25 yıl önce bugün, bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hala yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum."
Kaynak: AA