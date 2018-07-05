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Başbakan Yıldırım, Başbağlar Katliamı şehitlerini andı

Başbakan Binali Yıldırım, 25 yıl önce bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canın acısının hala yürekleri yaktığını belirterek, şehitleri rahmetle andı.

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Başbakan Yıldırım, Başbağlar Katliamı şehitlerini andı

Başbakan Yıldırım Twitter hesabından, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

 


 

Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"25 yıl önce bugün, bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hala yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, başbağlar, başbağlar katliamı
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