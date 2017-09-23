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Başbakan Yıldırım: Barzani'nin anlayacağı dilden konuşmasını biliriz

Başbakan Yıldırım, "Fakat laf anlamaz ama anlamıyorsa anlayacağı dilden de konuşmasını biliriz." dedi.

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Başbakan Yıldırım: Barzaninin anlayacağı dilden konuşmasını biliriz

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde Kuzey Irak'ta birtakım işler oluyor. Orada Barzani efendi çıktı, 'Ben referandum yapacağım, bağımsızlık peşindeyim' diye bir sevdaya düştü. Dedik ki 'Yanlış yoldasın, kendini mahvedeceksin. Ziyanı yok ama burada yaşayan insanlara ne garazın var. Orada, bölgede yaşayan Kürtler, Türkmenler, Araplar kardeşlik içinde yaşıyorlar, birbirleriyle bir alıp veremedikleri yok. Niye onların huzurunu bozuyorsun, ayrımcılık yapıyorsun, vazgeç bu sevdadan.' Fakat laf anlamaz ama anlamıyorsa anlayacağı dilden de konuşmasını biliriz." dedi.

Etiketler: referandum, Irak, binali yıldırım, Barzani
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