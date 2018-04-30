Başbakan Yıldırım: Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün Bakanlar Kurulu olarak bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları vatandaşlarımızla huzurlarınızda paylaşıyoruz. Aldığımız bu kararları açıklamadan önce, bugün biliyorsunuz Berat Gecesi tüm milletimizin Beratını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını mevlamdan niyaz ediyorum.

Ayrıca bildiğiniz gibi yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. Bütün çalışanlarımızın emeği dayanışmayı kutladıkları önemli bir gün oldu. Eski zamanlarda 1 Mayıs denince herkes gerginleşir, aman nerede ne olay olacak başımıza ne iş geçecek sokağa çıkmayalım bir yere gitmeyelim ne olur ne olmaz diye sürekli kafasını meşkul eden bir konu idi. Elhamdülillah, işçi ve memur sendikalarımız yurdun değişik yerlerinde bir bayram havasında emeğin, alın terinin önemini vurulayan farkındalık oluşturan bu bayramı kutluyorlar. Bu vesile ile vatandaşlarımızın ç çalışanlarımızın emek ve dayanışma bayramını tebrik ediyoruz. Hükümet olarak.

"Ekonomide hedeflerin üzerindeyiz"

Türkiye, son 10 yılda 10 milyon vatandaşa genç, orta yaşlı, kadın, erkek istihdam sağladı. Bu istihdam Avrupa Birliği 28 ülkesinin tamamının bu süre içerisinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl bir milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4'lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Elhamdülillah bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide vergilerde planladığımız, hedeflediğimiz değerlerin üzerinde ilk 3 ay sonuçları geldi. Bundan sonra da ölü aylardı Ocak, Şubat, Mart bundan sonra artık yaz da geldi hem turizmde hem tarımda, hem üretimde birçok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek.

"Vergi ve prim alacakları ile trafik cezaları yeniden yapılandırılacak"

Bugün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz düzenlemeler vatandaşlarımızın geniş bir kesimini ilgilendiren onların beklentilerini ihtiyaçlarını karşılayacak konular. Bunların neler olduğunu bir bir kısa fazla teferruata girmeden açıklamaya çalışacağım. Daha sonra ilgili bakanlarımız zaten detayları kapsamlı bir şekilde anlatacaklar. Ayrıca Meclis görüşmeleri esnasında da bu konu görüşülecek komisyonda, genel kurulda herşey söylenecek. Muhalefet kendine göre itirazları ortaya koyacak. Konu daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Birinci madde, esnaflarımızı sanayicilerimizi çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Bununla ilgili neyi kast ediyoruz? Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükte sorunu olan vatandışımız işçi çalışıyor sigorta ile ilgili ve borcu var sorunu olan vatandaşımız, il özel idareleri, belediyeler buralarla yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Nelerden oluşuyor? Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak.

İkincisi, trafik cezaları yeniden kara yolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar. Seçimler ile ilgili geçmiş seçimlerde bir şekilde ceza tahakkuk etmiş fakat tahsilatı yapılmamış. Askerlik ile ilgili, nüfus ile ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesayire kısaca vatandaşın devlet ile devlet kurumları ile arasında olan nizalar, anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor vatandaş ile el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu yaparken tabi belirli kuralları var, şartları var.

Kaynak: TRT Haber