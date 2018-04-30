Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapacak

Bakanlar kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde, saat 15.00'te toplandı.
Toplantı sonrası Başbakan Yıldırım açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Kaynak: TRT Haber
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacak.
Bakanlar kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde, saat 15.00'te toplandı.
Toplantı sonrası Başbakan Yıldırım açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Kaynak: TRT Haber