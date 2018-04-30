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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapacak

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapacak

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacak.

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Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapacak

Bakanlar kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde, saat 15.00'te toplandı.

Toplantı sonrası Başbakan Yıldırım açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: TRT Haber

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