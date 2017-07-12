  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Başbakan Yıldırım, Bakan Kılıç'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kabul etti.

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Başbakan Yıldırım, Bakan Kılıçı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Başbakan Yıldırım'ın Bakan Kılıç'ı kabul ettiği belirtildi.

Olimpiyat Oyunlarının maskotu "Çakır"ın da eşlik ettiği kabulde Başbakan Binali Yıldırım'a açılış davetiyesi takdim edildiği kaydedildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın kabulün sonunda Bakan Akif Çağatay Kılıç ve maskotlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları
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