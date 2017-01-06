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Başbakan Yıldırım, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak

Başbakan Yıldırım'ın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ı ardından da Erbil'i ziyaret edeceği ve çeşitli temaslarda bulunacağı bildirildi.

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Başbakan Yıldırım, Bağdat ve Erbilde temaslarda bulunacak

Başbakan Yıldırım'ın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edeceği, yapılacak görüşmelerde, bölgede istikrar, refah ve güvenliğin kalıcı şekilde tesis edilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı, bu bağlamda, her iki ülkeye ortak tehdit arz eden terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ’yle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacağı bildirildi.

Başbakan Yıldırım'ın Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani’yle görüşmeler yapacağı, bu görüşmelerde de terörle mücadele ve ekonomik konuların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.  

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Bağdat, Erbil
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