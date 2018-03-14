Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da: Dostuz, kardeşiz, bütün meselelerde birbirimizin yanındayız

Başbakan Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak için gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Zagulba Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, bir saat sürdü. Yıldırım daha sonra, Cumhurbaşkanı Aliyev'in onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Türkiye ve Azerbaycan bölgenin teminatı olacaktır

Başbakan Binali Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesiyle ilgili görüntüleri, Başbakanlık Basın Merkezi paylaştı.

Başbakan Yıldırım görüşmede yaptığı konuşmada, "bir millet, iki devlet" olan Azerbaycan ile Türkiye'nin ilişkilerinin gün geçtikçe geliştiğini vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın karşılıklı yatırımlarının, ticaret ve turizm faaliyetlerinin arttığına dikkat çeken Yıldırım, "Bununla yetinmiyor bölge ülkelerin de kalkınması için birlikte çalışıyoruz. Terörle mücadelemizde özellikle Afrin harekatında dost, kardeş Azerbaycan'ın inanılmaz bir desteği var. Şükranlarımızı sunuyoruz. Azerbaycan'ın derdi, bizim derdimiz, sevinci, bizim sevincimiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik münasebetlerinin bundan sonra da büyüyerek devam edeceğini dile getirerek, "Biz dostuz, kardeşiz, bütün meselelerde birbirimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA