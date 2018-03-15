Başbakan Yıldırım: Azerbaycan'a tehdit olursa mutlaka karşılığı olur

Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgesel güvenliğin sağlanması ve terörle mücadelede birlikte çalıştığını belirterek, Türkiye’nin PKK ve onun uzantısı olan PYD/YPG, DEAŞ terör unsurlarına yönelik başlattığı Afrin harekatı dost ve kardeş Azerbaycan’da bütün halk tarafından kuvvetle destekleniyor. Biz bunu sokakta konuştuğumuz kardeşlerimizi dinlerken şahit oluyoruz" dedi.

Karabağ meselesinin Azerbaycan'ın haklı bir meselesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Karabağ işgal edilmiştir. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi için uluslararası düzeyde her türlü etkinlikte Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'ın haklı davası çözüme uşatırılacaktır"

Yıldırım, şunları söyledi:

Soykırım bir insanlık suçudur. Azerbaycan’da bir etnik temizlik, soykırım yapılmıştır ve bunun karşılığını, Ermenistan mutlaka görmelidir. Geç kalabilir ama mutlaka Azerbaycan’ın bu konuda haklı davası eninde sonunda çözüme ulaştırılacaktır. Burada teröristlerin yerleşiyor olması veya başka bir hazırlıklar olması, sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan’a buradan başlıca bir tehdit baki olursa veya Türkiye’ye buradan bir terör tehdidi olursa karşılığı mutlaka olur.

"ABD ödül vereceğine insanlık suçunun hesabını sorsun"

Yıldırım, "Amerika Birleşik Devletleri, Karabağ'daki Ermenilere ödül vereceğine, oradaki insanlık suçunun hesabını sorsa daha yerinde olur" dedi.

Kaynak: TRT Haber