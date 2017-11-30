Başbakan Yıldırım 'Ayla' filmini Kore gazileriyle birlikte izledi

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Oscar'a "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin özel gösterimini Ankara'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda izledi.

Başbakan Yıldırım, filmi Kore gazileriyle birlikte seyretti.

Alışveriş merkezine gelişinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından karşılanan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, birlikte sinema salonuna geçti.

Başbakan Yıldırım ve eşi, daha sonra salondaki 68 Kore gazisi ve yakınlarıyla Kore Savaşı sırasında yaşanan olaydan esinlenilerek çekilen "Ayla" filmini seyretti.

Filmi izleyenler arasında, yönetmen Can Ulkay, oyunculardan İsmail Hacıoğlu ve Murat Yıldırım ile Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo da yer aldı.

Başbakan Yıldırım, filmi izledikten sonra beraberindekilerle sinemanın yan tarafındaki kafede çay içti.

Ayla filminin konusu

Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor.

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu dram filmi Ayla'nın senaryosunda ise Yiğit Güralp'in imzası var.

Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay'ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Deniz Seviyesi filmindeki performansı ile Milano Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan oyuncu Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu gibi önemli oyuncular yer alıyor. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstleniyor.