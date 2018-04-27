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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım: Ay yıldızlı bayrağımıza göz dikenin gözünü de çıkarmayı biliriz

Başbakan Yıldırım: Ay yıldızlı bayrağımıza göz dikenin gözünü de çıkarmayı biliriz

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışanlara gereken dersi hem içeride hem dışarıda veriyoruz" dedi.

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Başbakan Yıldırım: Ay yıldızlı bayrağımıza göz dikenin gözünü de çıkarmayı biliriz

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de açılış törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım, birlik beraberlik mesajarı verdi.

"Bugün ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışanlara gereken dersi hem içeride hem dışarıda veriyoruz. Bazı dost bildiğimiz ülkeler maalesef Suriye, Irak sınırımız boyunca bir terör çemberi oluşturmaya çalışıyor ama yanlış hesap yaptılar. Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Harekatı'yla onların bu çemberini kırdık, hayallerini de yerle bir ettik. Şunu herkes bilmelidir; biz kimsenin düşmanı değiliz ama bizim toprak bütünlüğümüze, ay yıldızlı bayrağımıza, 780 bin kilometrekare toprağımıza, 81 milyonun kardeşliğine göz dikenin gözünü de çıkarmayı biliriz."

Kaynak: AA 

Etiketler: izmir, Başbakan Binali Yıldırım
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