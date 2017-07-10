Başbakan Yıldırım Arnavut ve Bulgar mevkidaşlarıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

Başbakan Yıldırım ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mabeyn Köşkü'nde 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği yemeğin ardından Beşiktaş'taki Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'ne birlikte geldi.

İki başbakan, görüşme öncesinde ofis bahçesinde gezinti yaptı. Bu esnada Başbakan Yıldırım, konuk başbakana İstanbul Boğazı'nı ve tarihi mekanları anlattı.

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen Yıldırım-Rama görüşmesi, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede Başbakan Yıldırım, Arnavutluk ile ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyduklarını, gelecek dönemde de ilişkileri her alanda daha da ileri taşımak arzusunda olduklarını vurguladı.

Konuk heyet ise iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusundaki iradesini dile getirdi.

Yıldırım-Borisov görüşmesi

Başbakan Yıldırım, daha sonra Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bulgaristan ile ikili ilişkilerin gelişme potansiyelinden bahisle, ortaklık ilişkisini ve iş birliğini iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirme arzusunda olunduğu vurgulandı.

Konuk heyet de Türkiye ile ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade etti.