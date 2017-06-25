Başbakan Yıldırım anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Ramazan Bayramı'nı baba ocağı Erzincan'ın Kayı köyünde geçiren Başbakan Binali Yıldırım, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazının ardından, evinde aile fertleriyle kahvaltı yapan Başbakan Yıldırım, daha sonra yürüyerek köy mezarlığına gitti.

Babası Dursun, annesi Bahar ve dedesi Bekir Yıldırım'ın kabirleri başında okunan Yasin suresini dinleyen Yıldırım, dua etti, mezarlara su döktü.

Yolda rastladığı köylülerle bayramlaşan Yıldırım, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Evinin bahçesinde odun kıran bir köylüye Başbakan Yıldırım, "Fırın mı yakacaksın?" diye espri yaptı. Söz konusu vatandaştan baltayı alan Yıldırım, tek vuruşta kütüğü üç parçaya ayırınca yanındakiler tarafından tebrik edildi.

Yürüyerek evine dönen Yıldırım, bu arada başbakanlık personeli, koruma ekipleri ve bayram dolayısıyla mesai yapan polis ve askerlerle de bayramlaştı.

Başbakan Binali Yıldırım, bayramını tebrik eden çocukları sevdi, onlara oyuncak hediye etti.