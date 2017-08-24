Başbakan Yıldırım Ankara'ya geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım ile Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da Ankara'ya geldi.