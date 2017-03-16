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Başbakan Yıldırım, Ankara'ya döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'ın Batum şehrinden THY'ye ait "İstanbul" uçağı ile saat 00.05'te Ankara'ya döndü.

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Başbakan Yıldırım, Ankaraya döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'ın Batum şehrinden THY'ye ait "İstanbul" uçağı ile saat 00.05'te Ankara'ya döndü.

Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de Ankara'ya geldi.

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde Artvin Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginin ardından karayoluyla Batum'a geçerek, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile akşam yemeğinde görüşmüştü. 

Etiketler: gürcistan, Batum, Başbakan Binali Yıldırım, ankara
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