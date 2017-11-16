Başbakan Yıldırım, Ankara'da temel atma töreninde konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Bağlum'da 34 eğitim tesisinin temel atma töreninde konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Aynı anda 1010 sınıfın temelini atıyoruz, toplam maliyeti 516 milyon lira. Bugün temelini attığımız okullarla derslik ihtiyacını karşılıyoruz hedef ne 2019. 2019 yılı sonuna kadar Türkiye'de tekli eğitime geçeceğiz. Öğlenci, sabahçı bitecek.

- Ankara'da 10 bin dersliğe ihtiyacımız var. Bu da 350 okul demektir. 2 yılda bu 350 okulu hizmete alacağız. Bu yatırımlar, bu tesisler örnek olacak.

- Göreve geldiğimizde dedik ki geleceğe yatırım yapalım. İnşaat gibi bina gibi 50 sene 100 sene ömrü olmasın nesilden nesile devam etsin. İşte bu yatırım eğitime yatırımdır. Geleceğe yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Bu yatırımı yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.

- Öğretmen sayısı 2 katına çıktı. 1 milyon 100 bine yaklaştık. Öğretmensiz okulumuz yok. Boş geçen ders yok. O günler geride kaldı. Bu 15 sene içerisinde 300 bine yakın yeni derslik yaptık. Her bir sınıftaki öğrenci sayısı 36'dan 24'e geriledi. Öğretmenler kalabalık sınıftan kurtuldu.

- Her geçen gün öğrenci sayımız artmasına rağmen bunu başardık üniversiteler hariç 18 milyon öğrencimiz var üniversiteleride katarsak 25 milyonu geçiyor. Tekli sisteme geçiyoruz.

- Ankara'da 15 bin yeni derslik yapıyoruz. 15 yılda 36 bin öğretmenden 70 bin öğretmene çıktık. 2 katına yakın. Okullaşma oranı ilk, ortaöğretimde yüzde 100.

- Okul içinde dışında koruyucu tedbirleri alıyoruz. Servislerden başlayarak çocukların güvenle gidip gelmesi için her türlü çalışma yapılıyor.

- Servis yönetmeliğini yürürlüğe koyduk. Sabah sağ salim çocuğumuz okuluna gitsin derslerini görsün evine dönsün. Çünkü onlar bizim gözbebeğimiz. Bu söylediklerimizi ve daha bir çoğunu yapabilmek için kaynak lazım. Kaynak Türkiye kaynak sizsiniz.

- Bütçede rekor Milli Eğitim'de. 150 milyarı buluyor. Bütçemizin yüzde 20'sinden fazla. 2002'de 11 milyardı.

- Gençlerimizin geleceği için sizler bize destek verdiniz. Bizde sizlerden aldığımız destekle beraber milletimiz için yollar, havaalanları, hastaneler, okullar yapıyoruz. Vatandaşın gönlüne yol yapıyoruz.