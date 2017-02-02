Başbakan Yıldırım, Angela Merkel ile bir araya geldi

Yıldırım, bir günlük çalışma ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan Merkel'i, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde karşıladı.
İki liderin, tokalaşarak basın mensuplarına poz vermelerinin ardından görüşmeye geçildi.
Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve iş birliği, terörizmle mücadele, göç, Kıbrıs çözüm süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra iki ülkenin ortak gündemindeki uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
Görüşme 1 saat sürdü
Başbakan Binali Yıldırım'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen baş başa görüşme, 1 saat sürdü.
Yıldırım, konuk başbakan onuruna akşam yemeği verdi.
Yemeğe iki ülke heyetleri de katıldı.