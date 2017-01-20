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Başbakan Yıldırım, anayasa teklifini değerlendirdi

Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği, ülke yönetiminde zaman ekonomisi sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek." dedi.

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Başbakan Yıldırım, anayasa teklifini değerlendirdi

Başbakan Yıldırım, TRT ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği, ülke yönetiminde zaman ekonomisi sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek. Bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışma ortadan kalkacak. Sistem didişmeyi, çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Kararların hızlı verilmesini sağlıyor. Türkiye'yi, yönetimi güçlendiriyor." dedi.

'MHP ve biz ayrı partiyiz ancak hedefimiz aynı'

Yıldırım, "MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Meclis Genel Kurulunda, değişiklik görüşmelerinde, bu değişikliği savunduk. Doğruluğunu, haklılığını savunduk. Sokakta da vatandaşa giderken de biz milletimize AK Parti olarak bu anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve 'Evet' demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği, yeni anayasa
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