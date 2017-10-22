'Başbakan Yıldırım, Amerika'yı ziyaret edebilir'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'da yargı muhabirleri ile biraraya geldi.Gündeminde FETÖ ile mücadele vardı.

Bakan Gül, "Diğer ülkelerden bu mücadeleye olumlu destek aldığımızı söylemek imkansız" dedi.

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen süreçte eksik bir belge kalmadığını anlattı.

Başbakan Yıldırım'ın Amerika'yı ziyaret edebileceğini söyledi.

Firari Adil Öksüz’ün Almanya'da olduğu iddiaları

Adalet Bakanı Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Almanya'da olduğu iddiaları ile ilgili de konuştu.

Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktığını hatırlattı.

Gül, Konunun üzerinde çalışıldığını belirterek "Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak" dedi.

FETÖ tutuklularına tek tip kıyafet

"Bir kanun çalışması yapılıyor, teknik boyutu tamamlandığında değerlendirilecek" yanıt verdi.

FETÖ ile mücadelede son rakamlar

Bakan Gül, FETÖ davalarından 49 bin 697 kişinin tutuklu olduğunu açıkladı.

Kaynak: TRT Haber