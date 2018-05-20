Başbakan Yıldırım: Amerikan ve İsrail yönetimi şehitlerden sorumludur

Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'de iftar programında konuştu.

Yıldırım, bugün Diyarbakır'da düzenlenen mitingde Kudüs'teki Filistinlilere yapılan alçakça saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

"Kudüs bizim ilk kıblemiz, mukaddes bir belde. Sadece Müslümanların değil, sadece Hristiyanların da değil, 3 dinin buluştuğu, hoşgörünün, kardeşliğin, insanlığın merkezi ama insanlığın merkezini İsrail yönetimi kana buladı. 8 aylık bebeden 70 yaşındaki neneye kadar maalesef gözlerini kırpmadan insanları öldürdüler. Bu vahşete de dünyanın efendisi olduğunu söyleyen Amerikan yönetimi seyirci kaldı, seyirci kalmakla da kalmadı teşvik de etti. Dolayısıyla Filistin'de şehit edilen 63 kardeşimizin katili İsrail yönetimi olmakla beraber aynı zamanda Kudüs'e büyükelçiliği taşımada inat eden Amerikan yönetimidir. İkisi de sorumludur. Bölgeyi kana bulamışlardır, bölgedeki istikrarı, bölgedeki barışı maalesef yıkmışlardır."

Başbakan Binali Yıldırım: Filistin'de şehit edilen 63 kardeşimizin katili İsrail yönetimi olmakla beraber aynı zamanda Kudüs'e büyükelçiliğini taşımada inat eden Amerikan yönetimidir. pic.twitter.com/jliElA6RxW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

"Hep birlikte başardık, kardeşlikle başardık"

Yıldırım, birkaç yıl önce bu topraklarda yine dışarıdaki emperyalistlerin organize ettiği proje terör örgütlerinin birlik ve beraberliğe ne kadar büyük zarar verdiğini herkesin bildiğinden bahsetti.

"Allah'a şükür şimdi o terör örgütlerinin yerinde yeller esiyor, ay yıldızlı bayrağımız yurdumuzun her karış toprağında dalgalanıyor. Rabbimize hamdolsun bunu hep birlikte başardık, kardeşlikle başardık."

Terörün bölgeye çok büyük zarar verdiğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Terör olmasaydı bugün bu bölge bir kat daha büyüyecekti. Kaybolan zamanı geri getiremeyiz ama Bingöl'ün kalkınmasını, gelişmesini ve aradaki mesafeyi kapatmayı sağlayabiliriz. Yeter ki barış, kardeşlik ve huzur olsun, terör başımızın belası olmasın. Hamdolsun sizin dik ve kararlı duruşunuz ve hükümetimizin, devletimizin teröre karşı yürüttüğü amansız mücadele ile bu belayı ülkemizden defettik."

"Tek sorunumuz terör örgütünün yaptığı yıkımdır"

Binali Yıldırım, terör örgütlerinin Türkiye'de başarılı olamayınca Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yapılandığını, dost olarak bilinen büyük devletlerin onlara silah verdiğini anlattı.

"Ama bu millet Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve Sarıkamış'ta nasıl düşmana 'dur' dediyse nasıl istiklali için gözünü kırpmadan şehadete yürüdüyse aynı şekilde Fırat Kalkanı, Afrin operasyonuyla da başımıza bela olan PKK/PYD/ YPG/ DEAŞ gibi proje örgütlerini, bunların hepsinin ipi aynı yerdedir, bunu bilmenizi istiyorum. Bunlara kim para ve destek verirse onun işini görürler. PKK terör örgütünün Kürt kardeşlerimle ilgili bir meselesi yok. Sadece Kürtlere de Türklere de bir milletin tamamına acı yaşatıyorlar, kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine zarar veriyorlar. Aslında tek sorunumuz terör örgütünün yaptığı yıkımdır, bölücü faaliyetlerdir. Bingöl, yakın tarihimizde her zaman bayrağına, vatanına, birliğine, beraberliğine sahip çıkmıştır."

"5 bin kardeşimize iş ve aş imkanı sağlayacak"

Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için daha çok yatırım yapacaklarını açıklayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün elimiz boş gelmedik. Size 2 önemli müjdem var. Bingöl'e büyük bir süt entegre tesisi kuruyoruz. Onun kararını imzalayarak geldim. Muharrem Yılmaz'ın kendisi de aramızda. Burada 700 milyon liradan fazla yatırım yapacak, 5 bin kardeşimize iş imkanı sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Teşviği imzaladık, kararını aldık ve bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Zaten beklemeden kazmayı vurdu, Allah kendisinden razı olsun. Ülkemde taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun."

Süt primi yüzde 100 arttı

Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, yeni başlattığı uygulamayla süt primini yüzde 100 artırdığını açıklayarak, artık süt üreticilerinin daha fazla emeklerinin karşılığını alacağını söyledi.

Kaynak: AA