Başbakan Yıldırım: Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması endişe vericidir

Başbakan ve AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu..

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İsrail’i şiddetle, lanetle kınıyoruz"

Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım maalesef bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. Barışçı bir gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail’i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Bölgede barış iklimine benzin dönek Amerikan yönetimini de kınıyoruz.

"3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik"

Şu ana kadar 60 civarında kardeşimiz şehit oldu, 3 bine yakın yaralanan insan var. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize dayanışma göstermek bakımından bugünden itibaren 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçimizi de istişarelerde bulunmak üzere çağırdık.

"ABD'nin kararını barışa karşı bir sabotaj olarak görüyoruz"

Ayrıca TBMM’de bugün Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşımızın Filistin’in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsrail’in şiddetine kol kanat geren Amerikan yönetimi bilmelidir ki, zulüm Nemrutları abad etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abad etmeyecek. Amerikan elçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışa karşı bir sabotaj olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz.

"Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması endişe vericidir"

BMGK toplandı bu konuda bir oylama yaptı. 128 ülke ABD’nin bu karardan vazgeçmesi yönünde oy kullandı. Maalesef ABD yönetimi BM’nin, dünyanın 128 ülkesinin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti. ABD elçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş durumdadır. Elçilikler esasen ülkelerarası ilişkileri geliştirmek için açılır ancak Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece endişe vericidir.

Başbakan Binali Yıldırım: ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

İsrail'in linç politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti bütün varlığı ile Filistin davasına geçmişte olduğu gibi sahip çıkmaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız, yanlarında olacağız. 81 milyon vatan evladının kalbi Filistin ile atmaktadır.

Başbakan Yıldırım: Orantısız güç kullanarak terör uygulayan İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz.https://t.co/sm8TLoOYbG pic.twitter.com/nnvJXTFJuP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

"İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir"

Burandan bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya ve lanetlemeye davet ediyorum. Bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyorum. İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. Bu zalimliklere karşı İslam dünyası insanlık, birlik ve beraberlik göstermek mecburiyetindedir. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.

"İİT'ye olağanüstü zirve çağrısı yaptık"

Cuma günü itibarıyla İİT Dönem Başkanı olarak bir olağanüstü zirve çağrı yaptık.

Başbakan Yıldırım: İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak üyeleri Cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdık. Cuma günü bu zirveden sonra Yenikapı'da "Zulme Karşı Duruş" adı altında bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz.https://t.co/sm8TLoOYbG pic.twitter.com/6oxyQKho1Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Deklarasyonunda Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu tüm dünyaya ilan edilmişti. Türkiye olarak biz bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde, bağımsız, egemen, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin vücut bulması barış için, kardeşlik için tek ve yegane yoldur.

Yenikapı’da “Zulme Karşı Duruş” buluşması

Cuma günü bu zirveden sonra Yenikapı’da “Zulme Karşı Duruş” adı altında bir buşuşma gerçekleşecektir. Bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bir parti programı değildir. Milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelecek, Yeni Kapı ruhunun tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır. Hafta sonu inşallah Diyarbakır’da olacağız ve seçim kampanyamızı bölgeden başlatmış olacağız.

"Mazlum milletlerin iradesini temsil ediyoruz"

AK Parti olarak bizler 81 milyon vatandaşımızın değil, ülke olarak aynı zamanda mazlum milletlerin iradesini temsil ediyoruz. Dünyadaki bütün mazlumların yüreğindeki Recep Tayyip Erdoğan sevgisi tesadüf değildir.

"AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir"

Muhalefet sözcüleri, "emeklilere bayram ikramiyesi" konusunda vatandaşların kafalarını bulandıracak açıklamalar yapıyor. AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun, bakılmadan, her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta.

"2 puanlık bir gerileme var, daha da iyi olacak"

Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı. Geçen yıl Şubat ayına göre bir düşüş yaşıyoruz, elhamdülillah. Yani 2 puanlık bir gerileme var, daha da iyi olacak. İlk çeyrek büyümesi Haziran'da açıklanacak. Orada da milletimizin yüzünü güldüren bir gelişme bekliyoruz.

"Yasama heyetini de yürütme heyetini de millet seçecek"

Seçimin en önemli özelliği, artık idaredeki vesayet kalıntıları artık tamamen ortadan kalkmış oluyor. Önümüze bir cumhurbaşkanlığı, bir de milletvekilliği için sandık konulacak. Yasama heyetini de yürütme heyetini de millet seçecek.

Kaynak: TRT Haber