Başbakan Yıldırım, ALS hastası Asma'yı ziyaret etti

Başbakanlık Basın Merkezince paylaşılan görüntülerde, Yıldırım'ın, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Sandık Yönetimleri Toplantısı"nın ardından Asma'yı ziyareti yer alıyor.

Görüntülere göre Yıldırım, referandum için "evet" çağrısı yapan ALS hastası Asma'yı Döşeme Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Asma, ziyarette Yıldırım ile gözlerini hareket ettirerek bilgisayar aracılığıyla iletişim kurdu. Başbakan Yıldırım ile sohbet eden Asma, kendisine gösterilen kağıda alfabetik tablo yardımıyla "referandum için evet" yazdı.

"Gözlerinden öpüyorum"

Ziyarette Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Yıldırım'ın, "Sayın Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz'da, '4 çocuğumla fedaya hazırım.' diye mesajı atmış" demesi üzerine Erdoğan, Asma'ya "Gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. 4 çocuğunun da gözlerinden öpüyorum." karşılığını verdi.

Asma ise bilgisayar aracılığıyla Erdoğan'a, "Bize yeni bir Türkiye verdiniz, Allah razı olsun." mesajını ileterek teşekkür etti.

Telefon görüşmesi sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da ALS hastası Asma'ya selamlarını iletti.

Yıldırım'a ziyaretinde, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri ve diğer ilgililer de eşlik etti.