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Başbakan Yıldırım: Alnında hain yazanın, göğsünde kahraman yazsa neye yarar

Başbakan Yıldırım, "Bu darbeye yeltenen alçaklar tişörtüne kahraman yazmakla kurtulacaklarını zannediyorlar. Alnında hain yazanın, göğsünde kahraman yazsa neye yarar." dedi.

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Başbakan Yıldırım: Alnında hain yazanın, göğsünde kahraman yazsa neye yarar

Başbakan Binali Yıldırım, "Şehit Mustafa Cambaz Yerel Medya Özendirme Yarışması" ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bu darbeye yeltenen alçaklar, elbetteki hesabını sonuna kadar verecekler, öyle tişörtüne kahraman yazmakla kurtulacaklarını, meydan okuyarak bu işten sıyrılacaklarını zannediyorlar. Alnında hain yazanın, göğsünde kahraman yazsa neye yarar." dedi.

Yıldırım, yerel medya temsilcilerine hitaben, "Sizden isteğimiz, talebimiz, bu konuda şehitlerimizin ruhunu rahatlatmak adına, gazilerimizin adına lütfen bu konuları işlerken Türkiye'de olduğunuzu, Türkiye'de bu işlere tanık olduğunuzu ve bu konuda yapılmaya çalışılan saptırmalara, yönlendirmelere karşı lütfen tavır alın, karşılık verin ve bizlerle teması sürekli devam ettirin." şeklinde konuştu.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Darbeciler, fetö, darbe girişimi, 15 temmuz
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