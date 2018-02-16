Başbakan Yıldırım: Almanya ile sıkıntılar giderilmiş gözüküyor

Almanya'da temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Merkezi (DİTİM) Münih Camii'nde cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "İki ülke arasındaki sıkıntılar giderilmiş gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız" dedi.

"Terör örgütlerine müsamaha gösterilmemeli"

Almanya'dan beklentinin Türkiye'nin birlik-beraberliğini bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin vermemesi olduğunu söyleyen Yıldırım, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesinin Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım, gerek PKK, gerek Türkiye'nin birliği, kardeşliği, demokrasisine kast ederek darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'nün bu ülkelerde alan sahibi olarak gelişmesinin asla kabul edilemeyeceğini de söyledi.

"Entegre olun ama asla asimile olmayın"

Cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Yıldırım, yıllarını, emeklerini Almanya'ya vermiş olan gurbetçilere seslendi:

"Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait. Değerlerimizi muhafaza ederek bütünleşeceğiz. Dolayısıyla herkes bizim değerlerimize, kültürümüze, inancımıza saygı duymak mecburiyetinde. Burada olmanız bu gerçeği değiştirmez."

Türkiye'nin, güney sınırlarında terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdiğine dikkati çeken Yıldırım, Afrin'de Terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın kararlılıkla devam ettiğini anımsattı.

Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü, bugün de değişik ülkelerden gelen üst düzey yetkililerle güvenlik konularını ele aldığını dile getiren Yıldırım, yarın 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Ortadoğu'nun güvenliği konusunda katılımcılara hitap edeceğini belirtti.

Yıldırım, Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Münih'te gerçekleştirdiği ikişli görüşmeler kapsamında, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: TRT Haber, AA