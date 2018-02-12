Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 15 Şubat perşembe günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yerel saat ile 16.00'da bir araya geleceklerini ve ardından düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını açıkladı.

Berlin'deki görüşmenin ardından Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek Başbakan Yıldırım'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin diğer ülke temsilcileriyle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

Kaynak: AA