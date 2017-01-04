Başbakan Yıldırım: Alayı gelsin, hepsinin canına okuruz

Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Şu 6 ay içerisinde bir darbe geçirdik ki bu darbe başka ülkelerin başına gelseydi yerle yeksan olurdu. Ama biz, milletimizin, liderimizin, Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu alçaklara bu bayrağı çiğnetmedik, bu vatanı teslim etmedik. Belli ki bunlar ders almamış, şimdi üçü, beşi birden geliyor. Alayı gelsin, hepsinin canına okuruz. Çünkü bizim arkamızda millet var." dedi.

"Anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır"

Anayasa değişikliğine de değinen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği gündemde var, 'Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var', 'Niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var' diyorlar. Bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır."