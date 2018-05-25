Başbakan Yıldırım, Alaçatı'da yapılacak havalimanının ismini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti aday tanıtım toplantısında konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"16 yılı hizmetle projeyle gayretle dolu dolu geçirdik"

"Biz bu günlere boş vaatlerle gelmedik, hayal tacirliğiyle gelmedik. Biz buraya samimiyetle çalışarak, üreterek, milletimizin gönlüne girerek geldik.Milletimiz 16 yıldır Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye vermektedir. Hamdolsun milletimiz bize hep destek oldu. Bizler de cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılı hizmetle projeyle gayretle dolu dolu geçirdik. Dünyada örneği çok aza görülen bir başarı öyküsünü hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık, hem de ülkemizde ekonomik siyasi sorunları aştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Aziz milletimize tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Verdiğimiz sözleri bir bir tuttuk.Hamdolsun finansal saldırılara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği 100. yıl hedeflerine adım adım yürüyoruz."

Başbakan Binali Yıldırım: Biz buralara boş vaatlerle, hayal tacirliği ile gelmedik. Biz buraya çalışarak, üreterek geldik. https://t.co/FpUFhyfd2M pic.twitter.com/yQNNtvXpTH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mayıs 2018

"Kurdaki dalgalanma manipülasyon, kaynağını biliyoruz"

"Merkez Bankamız ve ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerine bazı yalan yanlış hesaplarla, iddialarla vatandaşlarımızı kafasını karıştırmaya çalışıyorular. Ekonomimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var. Ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağının nereden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız. Hükümetimiz aldığı tedbirlerle Türkiye büyüme yönünde emin adımlarla büyümeye devam ediyor. İnşallah ihracatta, turizmde rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Bu yıl yabancı turist sayısı yüzde 50 artttı. Türkiye ekonomi iyiye gitmiyorsa neden Türkiye'nin bilinen bankalarından birine 3,2 milyar ödeyerek yatırım yapılıyor? Küresel yatırımcı nereye yatırım yapacağını iyi biliyor."

Başbakan Binali Yıldırım: Kurdaki dalgalanma seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur, kaynağını da biliyoruz. Başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız şimdi de başaramayacaksınız.https://t.co/FpUFhyfd2M pic.twitter.com/SupVToNeFR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mayıs 2018

"Türkiye 16 yıl içinde 5,8 büyüdü"

"Geçtiğimiz sene dünyada büyümede bir numara olduk. Türkiye 16 yıl içinde ortalama 5,8 oranında büyüdü."

"Ankara-İzmir 3,5 saate düşecek"

"Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi adım adım ilerliyor. Tamamlandığında Ankara ile İzmir arası" 14 saatten 3,5 saate düşecek."

Başbakan Binali Yıldırım: Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi adım adım ilerliyor. Tamamlandığında Ankara İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek.https://t.co/FpUFhyfd2M pic.twitter.com/YWoGffe6Qy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mayıs 2018

Alaçatıya havalimanı

"İzmir Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının adı Ekrem Pakdemirli Havalimanı olacak."

#SONDAKİKA

Başbakan Binali Yıldırım: İzmir Alaçatı’da yapılacak yeni havalimanının adı "Ekrem Pakdemirli Havalimanı" olacak.https://t.co/FpUFhyfd2M pic.twitter.com/akX3iAHkdP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber