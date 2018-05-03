Başbakan Yıldırım: AK Parti'ye 7329 aday adayı başvurdu

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sizin notunuzun, bizim için kıymeti harbiyesi yoktur"

Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaklar. Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi; AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo. Sizin notunuzun, bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not, milletin notudur. 24 Haziran da o notun alınacağı gündür.

"Bu bir rekordur"

Partimize 5 bin 997'si erkek, bin 332'si kadın olmak üzere 7 bin 329 milletvekili aday adayı başvurdu. Bu bir rekordur. 16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla kibire kapılmayacağız. Bize bel bağlayan milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız.

"Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz"

Allah Türkiye'nin yolunu, bahtını açık eylesin, 24 Haziran Türkiye için tarihi bir karar günüdür. Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bu çatı çökmez. Birileri mikrıskopla Cumhurbaşkanı adayı arayadursun, bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır.

Kaynak: TRT Haber