Başbakan Yıldırım AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, yeniden AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı seçilmesi nedeniyle bu görevinden ayrılan Yıldırım'ın, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevinden de ayrılması dolayısıyla, Grup Başkanlığı seçimi için AK Parti Grubu toplandı.

Toplantı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında gerçekleşti. Yapılan seçimde Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevine yeniden seçildi.