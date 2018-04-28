Başbakan Yıldırım: 24 Haziran'da bütün oyunları bozacağız

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Kadın kollarına böyle önem veren başka bir lider yok. O da Recep Tayyip Erdoğan. Sizler siyasete nekazet, muhabbet getirdiniz, AK kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz. AK Parti olarak 16 yılda kadını hayatın her alanında destekleyen politikaları ortaya koyduk. AK Parti'nin bugünlere gelmesinde kadınların emeği çok büyük. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin en büyük gücü yine sizlersiniz.

- Sizler vatan müdafası için sınırların içinde dışında görev yapan askerlerin anasısınız, bacısısınız. Girişimci ruhuyla gözü pek projeler üreten ekonomiye yön veren KOBİ'lerimizin yöneticisisiniz. Dünyanın mazlumlarına el uzatan STK'ların kalbisiniz. Hayatın her alanında başımızın tacı, en büyük zenginliğimizsiniz. 24 Haziran'da erken seçime gidiyoruz. 16 yıldır vatandaşımızın gönül rızasını kazanmak için gece gündüz demeden birlikte çalıştık. Milletimizin desteğini alarak bugünlere geldik. Engelleri birer birer kaldırarak bugünlere geldik.

- Hem demokrasiyi hem de insanımızın güvenliğini sağladık. Bir şehrin değil bütün Türkiye'nin partisi oldu. 82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bugünlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet anlayışıyla çalıştık.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/2c6kapJppi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Nisan 2018

- İşte bu yüzden AK Parti Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek görüyor. Dünyanın neresini ziyaret edersek Türkiye takdirle karşılanıyor. Çünkü bu ülkede dünya beşten büyüktür diyen bir lider Recep Tayyip Erdoğan var. Kültürümüzü yozlaştırmadan, değerlerimizi aşındırmadan geleceğe yürüyoruz. AK Parti'nin değişmeyen ilkeleri bunlardır. Teşklilatlar seçim yapılır başkanlar değişir ama AK Parti'nin kurucu ruhu asla değişmez.

- Son 5 aydır kongre vasıtasıyla teşkilatlarımızla bir araya geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettiği kongreler gelecek hedeflerinin belirlendiği bir şölene dönüşüyor. Biz bu umudu canlı tutmak üzere 24 Haziran'da tekrar millete gidiyoruz. AK Parti demokrasinin, milli iradenin savunucusudur. 15 Temmuz'da alçaklara karşı dimdik dururken ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran her iki vatandaştan birisi kadınlardı. Sizler bu alçaklara dur dediniz. AK Parti reformun adresidir, değişimin öncüsüdür. 4 buçuk milyonu kadınlardan oluşan 10 milyonluk AK Parti teşkilatının bir ferdi olarak söylüyorum.

- Kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 82'ye çıktığı ülkenin bir ferdi olarak söylüyorum. AK Parti umudunu yeşerten kadınlarımızdır. Kadınların istikrarının da teminatı AK Parti'dir. İstanbul'da 1 milyon 130 bin 155 kadın üyemiz var. AK Parti çatısı altında ülkemize canla başla çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. AK Parti'nin başarısının arkasındaki gerçek mimarlarsınız.

- Bugüne kadar yapılamaz dedikleri yaparak bugüne kadar geldik. hedefimizi büyürüyoruz. 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız. Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. 24 Haziran'da bütün oyunları bozacağız. Bakınız neler oluyor. Mesele Türkiye'nin geleceği değil, 2023 hedefleri değil. Yapılmaya çalışılmaya çalışılan 'AK Parti'yi iktidardan indirelim' için bunun için kumpasa girenleri görüyoruz. AK Parti olarak sloganımız durmak yok, yola devam.

Kaynak: TRT Haber